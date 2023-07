Na Ásia, ministro Carlos Fávaro inicia missão na Coreia do Sul, mas foca no Japão

Nesta semana, o ministro da Agricultura e Pecuária (Mapa) Carlos Fávaro está em missão na Ásia para ampliar e retomar mercados com países do continente. A visita, que já estava prevista, foi confirmada diante do embargo às exportações de frango para o Japão, depois de casos confirmados de gripe aviária nos estados do Espírito Santo e Santa Catarina.

Junto à equipe técnica da pasta, pesquisadores da Embrapa e uma comitiva de parlamentares e representantes do setor, Fávaro começou a programação pela Coreia do Sul. Nesta segunda-feira, 24, ele esteve em reunião com o ministro coreano Jeong Hwang-geun, responsável pela pasta de Agricultura, Alimentação e Assuntos Rurais do país.

Os dois ministros trataram de um protocolo internacional, regionalizado à Ásia, para casos de influenza aviária. No entanto, o Mapa não esclareceu qual seria este protocolo e qual a urgência para implementá-lo, à medida que os casos do vírus H5N1 confirmados no Brasil ainda não se tratam de gripe aviária em produção comercial.

Também foram tratados assuntos relacionados ao avanço tecnológico das fazendas, com a possibilidade de o Brasil estreitar uma cooperação técnica para agricultura de precisão e a construção de fazendas inteligentes -- como a geração de dados no campo e adoção de técnicas mais modernas de cultivo.

Além disso, nos encontros bilaterais, o Mapa também busca fomentar a tecnologia da integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF), como uma das principais iniciativas para a intensificação da produção de alimentos livre de desmatamento.

"A Missão do Mapa esteve no Ministério da Segurança de Alimentos e Medicamentos, onde o vice-ministro, Osang Kwon, lembrou da capacidade do Brasil de manter a exportação de produtos agropecuários mesmo durante a pandemia da Covid-19", informa a pasta por meio de nota.

10 Principais Produtos Exportados pelo Brasil em 2023

Veja abaixo quais foram os 10 produtos mais exportados pelo Brasil para a Coreia do Sul em 2023, segundo o Ministério da Indústria e Comércio (Secex/MDIC):