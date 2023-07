Mulher, jovem e assalariada: quem consome alimento orgânico no Brasil

Mulheres entre 25 e 44 anos, solteiras e assalariadas, cuja renda mensal varia entre R$ 2.500 e R$ 4.000, são as principais consumidoras de alimentos orgânicos no Brasil. O que desperta este interesse? Um misto entre a percepção de saúde, maior qualidade do alimento e a preocupação com o meio ambiente.

É o que constata o levantamento recém divulgado da associação Organis, feito pela consultoria Brain Inteligência Estratégica, sobre o consumo desta categoria de frutas, verduras e legumes no país.

Feita com 1.400 pessoas no primeiro semestre deste ano, em 12 cidades nas cinco regiões do Brasil, a amostra aponta que, todo mês, 36% dos lares brasileiros consomem ao menos um alimento orgânico.

Aqui estão alguns resultados da pesquisa, com base na amostra das 1.400 respostas:

57% prefere comprar verduras, enquanto 55% dá preferência para frutas

47% consome orgânicos pensando na saúde

54% prefere comprar orgânicos em supermercados

39% valoriza o certificado de produção orgânica

Em relação à pesquisa realizada em 2021, com mesmo número populacional, o consumo deste nicho de produto aumentou 16%. Banana, batata e alface são os alimentos que lideram o ranking dos orgânicos mais demandados.

"Há uma crescente percepção da importância da certificação para o produto ser corretamente considerado orgânico. Isso está em linha com a preocupação com a saúde, com a orientação para uma alimentação saudável", diz Marcos Kahtalian, sócio fundador da Brain Inteligência Estratégica e desenvolvedor da pesquisa da Organis.

O que é alimento orgânico?

Para comercializar produtos orgânicos, produtores rurais precisam apresentar algum dos documentos emitidos pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. Isso porque, embora alimentos orgânicos não recebam defensivos sintéticos, há outros requisitos que precisam ser cumpridos de acordo com a Lei no 10.831, de dezembro de 2003, que define o que é um alimento orgânico.

Segundo a legislação brasileira, alimento orgânico é aquele proveniente de produção ou extrativismo, que, além de não usar agrotóxico, protejam os recursos naturais, respeite as características socioeconômicas e culturais da comunidade local e preserve os direitos dos trabalhadores envolvidos.

Para produtores que forneçam a mercados, quitandas e outros comércio, é necessário obter o selo federal do SisOrg e estampá-lo no rótulo dos alimentos. Caso seja um agricultor que venda diretamente ao consumidor, com0 nas feiras de rua, a certificação pode ser substituída pela Declaração de Cadastro, que demonstra que ele está cadastrado no Ministério da Agricultura, na maioria das vezes junto a um grupo regional.

"Os restaurantes, lanchonetes e hotéis que servem pratos orgânicos ou pratos com ingredientes orgânicos devem manter à disposição dos consumidores listas dos ingredientes orgânicos e dos fornecedores deste ingredientes", esclarece a pasta.