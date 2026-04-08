Mosaic suspende operações em MG e mira corte de até US$ 80 milhões por ano

A Mosaic, empresa de fertilizantes, anunciou nesta quarta-feira, 8, a paralisação de parte de suas operações em Minas Gerais, em um movimento para reduzir custos e reorganizar a alocação de capital. A empresa vai interromper as atividades do Complexo de Mineração e Química de Araxá e suspender a mineração no Complexo de Patrocínio.

A decisão marca uma mudança estratégica da companhia no país e deve resultar em cortes de empregos nas duas unidades. Segundo a empresa, as atividades durante o processo serão conduzidas em conformidade com normas de segurança, ambientais e de barragens.

A paralisação deve reduzir a produção anual de fosfato da Mosaic Fertilizantes em cerca de 1 milhão de toneladas. Ainda assim, a empresa avalia que o impacto operacional será limitado.

A expectativa é de que os efeitos sobre o resultado sejam compensados, em parte, pelos preços elevados do enxofre, insumo relevante para a produção de fertilizantes.

Após a conclusão de uma eventual venda dos ativos, a companhia projeta redução anual de despesas de capital entre US$ 20 milhões e US$ 30 milhões, além de queda de US$ 70 milhões a US$ 80 milhões nos custos operacionais.

O presidente e CEO da Mosaic, Bruce Bodine, afirmou que a decisão está alinhada à estratégia da empresa. “Acreditamos que paralisar as instalações e buscar uma possível venda é o caminho certo a seguir”, disse em nota.

Em 2025, a Mosaic registrou lucro líquido de US$ 541 milhões, ante US$ 175 milhões no ano anterior. O Ebitda ajustado (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) somou US$ 2,42 bilhões, alta de 10% em relação a 2024.

Mosaic e fertilizantes

Segundo a companhia, os estudos técnicos sobre o potencial do mineral estão em fase final, incluindo análises e amostragens — a iniciativa indica uma possível mudança de foco para ativos com maior valor agregado

A reestruturação deve gerar um impacto contábil antes dos impostos entre US$ 350 milhões e US$ 400 milhões no primeiro trimestre de 2026.

Desse total, entre US$ 275 milhões e US$ 300 milhões estão relacionados à desvalorização de ativos mantidos para venda e outras baixas. O restante corresponde a indenizações, rescisões contratuais e custos associados à paralisação.

O movimento ocorre em um momento de pressão sobre os resultados e busca por maior disciplina financeira.

Nos últimos seis meses, as ações da companhia acumulam queda de 23%. Ainda assim, a empresa mantém o pagamento de dividendos há 16 anos consecutivos, com rendimento atual de 3,34%.

Com sede em Tampa, nos Estados Unidos, a Mosaic atua na produção e comercialização de fertilizantes à base de fosfato e potássio, com presença em mais de 40 países.