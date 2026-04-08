EXAME Agro

AGRONEGÓCIOSOJA

Mosaic suspende operações em MG e mira corte de até US$ 80 milhões por ano

Decisão marca uma mudança estratégica da companhia no país e deve resultar em cortes de empregos nas duas unidades

MOSAIC: A Vale anunciou em dezembro o negócio com a companhia, que envolve cerca de 2,5 bilhões de reais / Mosaic/Facebook/Divulgação

MOSAIC: A Vale anunciou em dezembro o negócio com a companhia, que envolve cerca de 2,5 bilhões de reais / Mosaic/Facebook/Divulgação

César H. S. Rezende
César H. S. Rezende

Repórter de agro e macroeconomia

Publicado em 8 de abril de 2026 às 10h55.

A Mosaic, empresa de fertilizantes, anunciou nesta quarta-feira, 8, a paralisação de parte de suas operações em Minas Gerais, em um movimento para reduzir custos e reorganizar a alocação de capital. A empresa vai interromper as atividades do Complexo de Mineração e Química de Araxá e suspender a mineração no Complexo de Patrocínio.

A decisão marca uma mudança estratégica da companhia no país e deve resultar em cortes de empregos nas duas unidades. Segundo a empresa, as atividades durante o processo serão conduzidas em conformidade com normas de segurança, ambientais e de barragens.

A paralisação deve reduzir a produção anual de fosfato da Mosaic Fertilizantes em cerca de 1 milhão de toneladas. Ainda assim, a empresa avalia que o impacto operacional será limitado.

A expectativa é de que os efeitos sobre o resultado sejam compensados, em parte, pelos preços elevados do enxofre, insumo relevante para a produção de fertilizantes.

Após a conclusão de uma eventual venda dos ativos, a companhia projeta redução anual de despesas de capital entre US$ 20 milhões e US$ 30 milhões, além de queda de US$ 70 milhões a US$ 80 milhões nos custos operacionais.

O presidente e CEO da Mosaic, Bruce Bodine, afirmou que a decisão está alinhada à estratégia da empresa. “Acreditamos que paralisar as instalações e buscar uma possível venda é o caminho certo a seguir”, disse em nota.

Em 2025, a Mosaic registrou lucro líquido de US$ 541 milhões, ante US$ 175 milhões no ano anterior. O Ebitda ajustado (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) somou US$ 2,42 bilhões, alta de 10% em relação a 2024.

Mosaic e fertilizantes

Segundo a companhia, os estudos técnicos sobre o potencial do mineral estão em fase final, incluindo análises e amostragens — a iniciativa indica uma possível mudança de foco para ativos com maior valor agregado

A reestruturação deve gerar um impacto contábil antes dos impostos entre US$ 350 milhões e US$ 400 milhões no primeiro trimestre de 2026.

Desse total, entre US$ 275 milhões e US$ 300 milhões estão relacionados à desvalorização de ativos mantidos para venda e outras baixas. O restante corresponde a indenizações, rescisões contratuais e custos associados à paralisação.

O movimento ocorre em um momento de pressão sobre os resultados e busca por maior disciplina financeira.

Nos últimos seis meses, as ações da companhia acumulam queda de 23%. Ainda assim, a empresa mantém o pagamento de dividendos há 16 anos consecutivos, com rendimento atual de 3,34%.

Com sede em Tampa, nos Estados Unidos, a Mosaic atua na produção e comercialização de fertilizantes à base de fosfato e potássio, com presença em mais de 40 países.

Acompanhe tudo sobre:FertilizantesMosaicAgronegócio

Mais de EXAME Agro

Exportações de frango crescem 5% no 1º tri, apesar de guerra no Oriente Médio

BTG rebaixa usinas e vê fim do ciclo de alta do setor de açúcar e etanol

JBS pode destravar US$ 3 bilhões com S&P 500 em meio à pressão nas margens

Algodão atinge o maior preço desde 2024 diante da previsão de oferta restrita

Mais na Exame

Esporte

João Fonseca vence nº 27 do mundo em jogo de 2h32 e avança em Monte Carlo

Mercados

Petróleo tem maior queda em seis anos com trégua da guerra no Irã

Inteligência Artificial

Mudança de foco da Perplexity para agentes de IA faz receita subir 50% em um mês

Future of Money

Alta do bitcoin para US$ 72 mil é 'estágio inicial' de mudança no mercado