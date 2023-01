Ministério da Agricultura pretende simplificar processos para aumentar exportações de carne

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, pretende simplificar o procedimento de habilitação de estabelecimentos para a exportação de produtos de origem animal. Em nota, a pasta diz que a ideia é que as empresas contem "com um processo predefinido que permita uma tramitação mais célere".

A proposta foi apresentada pelo ministro após reunião com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil).

"Estamos trabalhando para ampliar o nosso mercado, mostrar as potencialidades do Brasil para o mundo e isso também inclui a simplificação de processos internos para que as empresas possam também se preparar para este novo momento", disse o ministro na nota.

