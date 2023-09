Ministério da Agricultura lança 'Rural + Conectado' com R$ 1,2 bilhão para linhas de crédito

O Ministério da Agricultura lançou na sexta-feira, 8, o projeto "Rural + Conectado" para ampliar a conectividade no campo, informou a pasta em nota.

A fase inicial do projeto prevê a concessão de R$ 1,2 bilhão em recursos em uma linha de crédito reembolsável para as empresas de telecomunicações, com taxa de juros subsidiada e prazo de 15 anos para pagamento, segundo a pasta.

O anúncio foi feito pela secretária de Inovação, Desenvolvimento Sustentável, Irrigação e Cooperativismo da pasta Renata Miranda, durante a apresentação do Plano Safra da Agricultura Familiar 2023/24 em Aracaju (SE).

Segundo o ministério, os recursos poderão ser utilizados para a ampliação do acesso, aumento da velocidade e da qualidade dos serviços e expansão das redes de telecomunicações, inclusive das redes de transporte de alta capacidade. Inicialmente, o projeto vai disponibilizar 2.315 pontos para as operadoras.

Regiões beneficiadas

O foco da primeira linha será a região Nordeste e algumas localidades prioritárias do Norte, sobretudo povoados e lugarejos de baixa densidade demográfica sem acesso à internet, conforme a pasta.

Na nota, o ministério explica que essas regiões possuem maior potencial para "gerar impacto econômico e social" por meio da conectividade no curto prazo, atendendo a um dos objetivos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (FUST).

O projeto Rural + Conectado será desenvolvido pelo Ministério da Agricultura em parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Ministério das Comunicações e Ministério do Desenvolvimento Social.

A secretária Renata Miranda disse, na nota, que o projeto é o primeiro passo para atender à demanda dos produtores rurais por internet. "A conectividade é o elemento de infraestrutura essencial para a agricultura digital. A internet de qualidade vai possibilitar que os agricultores das regiões atendidas tenham acesso a mais informações, assistência técnica digital e novas tecnologias", afirmou.