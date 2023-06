Ministério da Agricultura confirma mais um caso de gripe aviária no Brasil

O Ministério da Agricultura informou nesta segunda-feira, 12, em atualização na plataforma oficial às 8h30 (de Brasília), que um novo foco de influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP, vírus H5N1) em ave silvestre foi detectado no Brasil. No total, há 31 casos da doença em aves silvestres no País.

De acordo com o ministério, há outras oito investigações em andamento, com coleta de amostra e sem resultado laboratorial conclusivo.

As notificações em aves silvestres não comprometem o status do Brasil como país livre de IAAP e não trazem restrições ao comércio internacional de produtos avícolas brasileiros, conforme prevê a Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA).

Prevenção em criações de aves

O governo reforça que todos os estabelecimentos ou criações de aves num raio de 10 km dos focos nos Estados são investigados e orientados quanto às medidas de prevenção, conforme diz o Plano de Contingência de IAAP do Departamento de Saúde Animal. As ações para detecção, vigilância e prevenção da ocorrência do vírus no Brasil continuam ocorrendo de forma conjunta entre o Ministério da Agricultura, o Ministério do Meio Ambiente (ICMBio e Ibama) e o Ministério da Saúde.

O Ministério da Agricultura reitera que a população evite contato com aves doentes ou mortas. Caso encontre alguma na sua região, acione o serviço veterinário local mais próximo ou realize a notificação por meio do e-Sisbravet.