Ministério da Agricultura apreende mais de 200 mil litros de bebidas adulteradas

Em novas operações de fiscalização em fábricas de sucos, néctares, vinagre, vinho, aguardente, cachaça e água de coco, o Ministério da Agricultura apreendeu mais de 200 mil litros de bebidas adulteradas e suspendeu o funcionamento de três fábricas.

"Durante as inspeções, auditores fiscais federais agropecuários encontraram irregularidades com a utilização de práticas ilegais como a adição de açúcar de cana não autorizado ou acima dos limites legais permitido a sucos, água de coco e vinhos; diluição com água em excesso; uso de corantes e edulcorantes (adoçantes) como forma de mascarar o produto ao consumidor; propaganda irregular; transporte de bebidas em condições inadequadas e irregulares e condições de produção inadequadas", explicou a pasta em nota.

Produtos apreendidos

Ainda conforme o ministério, foram apreendidos: