Mesmo com acenos, ministro da Agricultura reconhece resistência do agro com Lula

"Se não estamos num nível de paixão total, mas já há um grande reconhecimento que, primeiro, muitos dos temores plantados em campanha eleitoral eram mentiras, fake news, e que o presidente é comprometido com esse setor sim por ações, não por discurso", afirmou.

Lula e Fávaro se reuniram na Granja do Torto com cerca de 60 produtores de fruta e suco, de 11 estados do país, como parte do plano traçado pelo governo de aproximação com o setor. Há ainda, encontros marcados com produtores de café e algodão. A estratégia conta com churrasco, lançamento de obras, mais crédito e viagens a locais onde a produção agrícola tem peso expressivo na economia

Governo Lula no Agro