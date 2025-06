Mato Grosso confirma novo foco de gripe aviária em aves de criação doméstica

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) confirmou, no sábado, 7, a presença de gripe aviária em uma criação de aves domésticas de subsistência, localizada no município de Campinápolis, no estado de Mato Grosso.

O Serviço Veterinário Oficial interditou a propriedade onde o foco foi detectado e coletou amostras para análise laboratorial, que confirmaram o diagnóstico positivo para a gripe aviária.

Este é o quarto foco identificado em aves de subsistência no país.

As ações de erradicação e vigilância sanitária em um raio de 10 quilômetros ao redor do foco tiveram início neste domingo, 8.

De acordo com o Mapa, não há granjas comerciais de aves na região delimitada.

Impacto no comércio e segurança do consumo

A confirmação do foco em aves de subsistência não implica em restrições ao comércio internacional de produtos avícolas brasileiros, segundo o Ministério.

O consumo e a exportação de carne de frango e demais produtos seguem considerados seguros.

Situação nacional segue sob controle

O novo foco também não altera o cronograma do vazio sanitário de 28 dias, implementado após a desinfecção da área em Montenegro (RS), onde foi identificado um caso de IAAP em aves comerciais reprodutoras.