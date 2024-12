Lula se reúne com ministro do Desenvolvimento Agrário após MST subir tom de críticas ao governo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu, na manhã desta segunda-feira, 23, o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Paulo Teixeira, no Palácio da Alvorada. O encontro acontece em meio à insatisfação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) com as políticas públicas de reforma agrária do governo.

Aliado do Partido dos Trabalhadores (PT) e de Lula, o MST tem aumentado o tom das críticas direcionadas a Teixeira. Na última quinta-feira, por exemplo, João Pedro Stédile, um dos principais líderes do movimento, chamou o ministro de "incompetente".

"Ele (Paulo Teixeira) tem se mostrado incompetente até para disputar recursos do orçamento", disse em entrevista ao podcast Três por Quatro.

No início de dezembro, o MST invadiu duas fazendas em Pedras Altas, no território gaúcho, uma área não minerária em Canaã dos Carajás, no interior do Pará, fechou a estrada de Ferro Carajás em Parauapebas (PA) e protestou nas sedes do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em Porto Alegre e Campo Grande.

Os movimentos vêm para pressionar o governo federal. Na avaliação do MST, o que saiu do papel da reforma agrária é insuficiente para o tempo que Lula está de volta à cadeira presidencial.

Também estão no Alvorada o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e o secretário-executivo adjunto de Gestão, Adalto Modesto.