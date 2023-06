Lula pediu total atenção ao Plano Safra, diz ministro da Agricultura

Ao comemorar o crescimento de 21,6% do Produto Interno Bruto (PIB) da Agropecuária no primeiro trimestre deste ano em relação ao quarto trimestre de 2022, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu "total atenção" ao Plano Safra.

"Tenho certeza também que todos reconhecem a força e a importância do agronegócio brasileiro, que foi o grande responsável, com crescimento de 21,6% (maior alta desde 1996). Vamos continuar apoiando e incentivando essa agropecuária a crescer. O presidente Lula já pediu para darmos total atenção ao Plano Safra, dar condições de financiamento e linhas de crédito junto com o BNDES, com o presidente Aloizio Mercadante", disse Fávaro, em vídeo no Instagram.

Fala

"Estamos todos juntos, inclusive nos momentos difíceis que podemos ter com os preços das commodities achatados no segundo semestre, mas que não possam diminuir a força dessa atividade econômica que dá emprego e oportunidade e faz o PIB brasileiro crescer", acrescentou Fávaro.

O ministro ressaltou também o avanço de 1,9% do PIB nacional na mesma base comparativa. "O Brasil voltou a ter um PIB do tamanho da força da nossa economia. O governo do presidente Lula com sua determinação, buscando o melhor para esse País, abrindo mercados e oportunidades, chegou ao primeiro trimestre com PIB 1,9% maior. É um PIB espetacular, mostrando a força da economia."

