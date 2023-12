Lei dos Agrotóxicos: veja quais trechos Lula vetou do projeto aprovado pelo Congresso

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu vetar 14 trechos da nova lei que regulamenta o uso de agrotóxicos. A decisão foi publicada na edição desta quinta-feira do Diário Oficial da União. Como O Globo antecipou, o presidente atendeu aos pedidos do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), que vê na nova regulação a concessão de superpoderes ao Ministério da Agricultura.

A decisão de vetar os trechos desagrada integrantes da bancada ruralista, que articulam a derrubada dos vetos em sessão do Congresso. Ao decidir pelos vetos, Lula ouviu os ministérios da Fazenda, Saúde, Trabalho e Meio Ambiente.

PL do Veneno

O projeto de lei, apelidado de “PL do Veneno” por ambientalistas, definia o Ministério da Agricultura, comandado por Carlos Fávaro, como o órgão coordenador dos processos de reanálises, e responsável por liberar e fiscalizar os agrotóxicos registrados que tenham composição química alterada. As mudanças na fórmula de defensivos ocorrem com frequência no mercado.

Com o veto, o próprio Ibama e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) continuarão a exercer o papel de avaliar os impactos ao meio ambiente e à saúde, com o mesmo poder de veto da Agricultura, antes da liberação de um produto modificado.

Foram vetados quatro artigos inteiros: o 28, que colocava o Ministério da Agricultura como coordenador das "reanálises" de agrotóxicos; e os artigos 59, 60 e 61, que criavam e estabeleciam regras da "Taxa de Avaliação e Registro" sobre os agrotóxicos, para financiar o Fundo Federal Agropecuário.