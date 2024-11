Lavoro registra prejuízo líquido de US$ 154,6 milhões no ano fiscal de 2024

O desempenho da revendedora de insumos refletiu uma tendência mais ampla observada na safra 2023/24, caracterizada pela redução no ritmo de compra de insumos pelos produtores. A situação, inclusive, foi apontada pela Agrogalaxy, outra revendedora de insumos, como um dos principais fatores para o seu pedido de recuperação judicial.

"As revendas de insumos agrícolas trabalham com estoques variados: dependendo do produto, pode haver um estoque para um mês ou até para três meses, ou até um pouco mais. Uma variação forte nos preços dos insumos tende a ter um impacto direto nas margens de lucro", diz Cunha. "O agravante no Brasil foi o fato de que as revendas estavam com níveis de estoque mais altos."

Para o CEO, o fator não apenas gerou um impacto maior nas margens, mas também intensificou a competição de preços, levando a uma deterioração significativa nos valores de venda.

Com a redução das margens de lucro no agronegócio, muitos agricultores decidiram postergar a compra de insumos, aguardando condições mais favoráveis no mercado.

No início de outubro, uma postagem no Linkedin levantou dúvidas sobre a saúde financeira da Lavoro. A situação fez a companhia emitir um comunicado para afastar as especulações de que estava 'mal das pernas'. Na nota, a companhia reafirmou sua capacidade de "cumprir plenamente seus compromissos financeiros", incluindo o pagamento do Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA). Além disso, uma notícia divulgada pela Bloomberg indicava que a Lavoro buscava investidores para apoiá-la em um momento de crise que afeta produtores e distribuidores. Hoje, o CEO da companhia confirmou que as conversas com fundos de investimento e gestores são rotineiras e existem desde o início. "A intenção da empresa de trazer novos investidores já foi expressa há algum tempo. É correto dizer que a empresa busca novos investidores? É correto. Agora dizer que ela foi correndo para buscar algo de última hora não é", afirmou o CEO.

Safra 2024/25

Se a safra 2023/24 foi desafiadora, a temporada 2024/25 "não deve ser simples e nem fácil", admite o CEO à EXAME. Na visão de Cunha, os preços dos insumos indicam uma tendência de estabilização, o que deve se refletir no resultado da companhia.

"Esse movimento é uma boa notícia, pois o negócio de revenda funciona com base em um markup: compra-se o insumo, aplica-se uma margem e realiza-se a venda. Com a estabilização dos preços, o cenário tende a favorecer uma melhoria nas margens do setor", acredita o executivo.

Segundo estimativas de algumas casas de análises, as margens para o produtor rural devem melhorar por causa de custos menores diante de uma safra recorde de grãos no Brasil.

De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o país deve alcançar uma produção de 322,47 milhões de toneladas em 2024/25. Se confirmado, o número representará um aumento de 8,3% em relação à temporada anterior.

Mesmo com a perspectiva de um desempenho superior, o CEO da Lavoro afirma que a empresa enfrenta dois grandes desafios para 2025: liquidez e rentabilidade. Segundo Cunha, a menor rentabilidade do produtor gera um efeito cascata que reduz a disponibilidade de crédito e atinge, lá na ponta, as revendas.

"Dessa forma, o produtor acaba atrasando compras, alongando pagamentos e comprando menos à vista, o que traz um aperto de liquidez geral no mercado, que acredito ser temporário. Até porque a tendência natural de melhoria de margem deveria levar a uma melhora nas condições de crédito, mas hoje, a realidade é que esse é o desafio de curtíssimo prazo", afirma Cunha.