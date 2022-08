Lavoro compra rede no Paraná e deve faturar R$ 10 bilhões neste ano

Depois de ampliar suas operações na Região Sudeste com a aquisição da rede Nova Geração, em fevereiro deste ano, a Lavoro, empresa de distribuição de insumos agrícolas, deu mais um passo em sua estratégia de expansão. A companhia acaba de anunciar a compra da Sollo Sul Insumos Agrícolas, rede de distribuição que atende 5 mil produtores rurais no Sul. Presente em seis cidades do Paraná, a empresa faturou cerca de R$ 360 milhões no ano passado com a venda de insumos agrícolas e grãos.

Com a operação, cujo valor não foi revelado, a Lavoro, controlada pelo fundo Pátria Investimentos, passa a contar com 50 lojas no Paraná, um dos mais importantes polos do agro no país. “A transação marca a consolidação da Lavoro no Paraná e amplia nossa atuação no oeste de Santa Catarina”, diz Ruy Cunha, CEO da Lavoro.

Desde 2017, a empresa vem abraçando uma agressiva estratégia de fusões e aquisições, inclusive fora do Brasil, com operações relativas à incorporação de redes como a AGSE, Gral e Cenagro, da Colômbia, além das brasileiras Agrovenci, Central Agrícola, Grupo Cultivar e Produtec. Hoje, a Lavoro emprega mais de 3 mil pessoas na América Latina. No Brasil, onde concorre com empresas como a AgroGalaxy, que é controlada pelo Aqua Capital, e o gigante canadense Nutrien, o faturamento chegou a R$ 7,2 bilhões em 2021. Este ano, a expectativa é chegar a R$ 10 bilhões.

