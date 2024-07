Plano Safra 24/25: lançamento para agricultura empresarial e familiar acontece nesta quarta-feira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lança nesta quarta-feira, 3, o Plano Safra da agricultura empresarial e agricultura familiar, que oferece incentivos e políticas agrícolas para produtores rurais.

O plano terá valor recorde, sendo R$ 475 bilhões em recursos, alta de 9% em relação à temporada anterior. O setor defendia que fosse de R$ 500 bilhões.

Os desembolsos do Tesouro Nacional também serão maiores. O custo para a União com financiamentos subsidiados será de R$ 16,7 bilhões, valor 23% maior que o destinado na edição anterior.

Relembre o caso

A cerimônia acontece após uma semana de adiamento. O Planalto chegou a ser criticado pela Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), que afirmou em nota que o adiamento demonstra "desorganização e ineficiência do governo federal".

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que o adiamento se deve à necessidade de serem feitos cálculos para evitar gastos acima do permitido. Ele ressaltou que o governo tem compromisso com a limitação dos gastos públicos, e isso inclui subsídios aos produtores rurais.

Uma ala do governo defendia que Lula fizesse o lançamento fora de Brasília, em uma área rural, para demonstrar proximidade com o setor que apresenta resistências ao petista. Auxiliares próximos de Lula, no entanto, rejeitaram a ideia e insistiram que o lançamento fosse no Palácio do Planalto, como já ocorreu no ano passado.