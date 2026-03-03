EXAME Agro

AGRONEGÓCIOSOJA

Kepler Weber rejeita oferta da GPT, encerra negociações e ações caem 19% na B3

Decisão foi comunicada em fato relevante divulgado nesta terça-feira, 3

Silo da Kepler Weber: No quarto trimestre, a receita atingiu R$ 398 milhões, queda de 13,3% ante o mesmo período do ano anterior. (Kepler Weber/Divulgação)

Silo da Kepler Weber: No quarto trimestre, a receita atingiu R$ 398 milhões, queda de 13,3% ante o mesmo período do ano anterior. (Kepler Weber/Divulgação)

César H. S. Rezende
César H. S. Rezende

Repórter de agro e macroeconomia

Publicado em 3 de março de 2026 às 11h00.

Os acionistas majoritários da Kepler Weber rejeitaram a oferta feita pela A-AG Topco Limited, controladora da Grain & Protein Technologies (GPT), e as negociações para a venda da companhia foram encerradas. A decisão foi comunicada em fato relevante divulgado nesta terça-feira, 3.

Na prática, isso significa que a potencial transação — que poderia levar a fabricante brasileira a integrar um grupo internacional controlador da marca GSI — não vai mais acontecer. A Kepler Weber segue independente e listada na B3. Após o comunicado, as ações da companhia chegaram a cair mais de 19%.

As conversas entre as partes começaram em novembro de 2025 e avançaram com a assinatura de um acordo preliminar, sujeito a condições precedentes — ou seja, dependente do cumprimento de exigências formais para que o contrato definitivo fosse assinado.

Segundo o fato relevante, duas condições eram essenciais para concluir o negócio. A primeira era a aprovação da minuta do contrato pelo Conselho de Administração da Kepler Weber, o que de fato ocorreu.

A segunda era a assinatura de um compromisso de voto entre a GPT e a gestora Trígono Capital, acionista relevante da empresa, assegurando apoio à operação em assembleia.

Embora o conselho tenha dado aval aos termos propostos, GPT e Trígono não chegaram a um acordo sobre esse compromisso de voto.

Como a condição precisava ser cumprida até as 18h de segunda-feira, 2, e o prazo não foi atendido, a oferta perdeu a validade e a transação foi automaticamente encerrada.

Como fica a Kepler

Com o fim das negociações, a Kepler Weber segue como empresa independente e continua listada na B3.

No comunicado ao mercado, o Conselho de Administração afirmou que adotou todas as medidas consideradas necessárias para viabilizar a transação.

Entre elas, a contratação de assessores financeiros e jurídicos, a realização de diversas rodadas de negociação com a potencial compradora e a obtenção de uma fairness opinion — documento elaborado por instituição independente para avaliar se as condições financeiras propostas eram adequadas.

A administração também destacou que a companhia mantém solidez econômico-financeira e operacional, mesmo em um cenário mais desafiador para o setor de armazenagem.

Em 2025, a receita líquida ficou próxima de R$ 1,5 bilhão, uma queda de 7,3% em relação a 2024. O EBITDA — indicador que mede o resultado operacional — somou R$ 232 milhões, recuo de cerca de 29% na comparação anual. Já o lucro líquido atingiu R$ 156 milhões, redução de 21,5%, segundo balanço divulgado na semana passada.

Acompanhe tudo sobre:Kepler WeberFusões e AquisiçõesB3

Mais de EXAME Agro

Conflito no Irã: 3 pontos que preocupam o agro

Inpasa anuncia José Olympio, ex-Safra, para novo conselho

O professor de Harvard que ajudou a transformar o agro em negócio trilionário

'Não investimos em PowerPoint': o recado de um gestor para as startups do agro

Mais na Exame

Mercados

O que falta para a bolsa chegar ao recorde de fluxo estrangeiro

Apresentado por O BOTICÁRIO

O Boticário é a maior varejista de beleza do mundo

Ciência

Cérebro cultivado em chip enfrenta clássico dos anos 1990

Future of Money

Bitcoin volta a subir, mas enfrenta resistência em US$ 70 mil