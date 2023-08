JBS gera 2,7% dos empregos e movimenta 2,1% do PIB do Brasil, aponta Fipe

Um estudo contratado pela JBS apontou que a empresa de alimentos e as cadeias produtivas ligadas a ela movimentaram 2,1% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil e geraram 2,73% dos empregos do país em 2021. O levantamento foi feito pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), a partir da análise de 67 setores e 127 produtos.

A estimativa levou em conta os resultados das unidades em mais de 130 municípios, o relacionamento com os fornecedores diretos, os efeitos na cadeia de suprimentos e o impacto na geração de renda. Uma das conclusões do estudo é que o alcance se estende a cidades vizinhas, uma vez que interfere diretamente nos empregos e salários.

Na análise, baseada em informações públicas e privadas e com números de 2020 e 2021, os pesquisadores mapearam fatores como produção, capital, consumo das famílias, exportações, insumos, trabalho e terra, entre outros.

Efeito cascata

A JBS, que completa 70 anos em 2023, atualmente conta com 145.000 funcionários no Brasil. Mas seu impacto se estende a 2,9 milhões de pessoas, de acordo com o levantamento realizado pela Fipe.

Um exemplo é o frigorífico de Barra do Garças, no Mato Grosso. Para cada 100 empregos na unidade, são criados outros 597 nos fornecedores de insumos, 227 no estado e 370 no restante do Brasil, segundo os cálculos da Fipe.

"No chamado efeito indireto, os impactos ao longo de toda a cadeia de suprimentos, são gerados mais 1.175 postos de trabalho, 319 em Mato Grosso e 856 nos outros estados do país. Na próxima etapa, o efeito renda, de indução da atividade econômica, mais 451 vagas, 83 em Mato Grosso e mais 368 no país", diz a empresa em comunicado. "Ao todo, 2.323 empregos a partir de 100 vagas em Barra."

No mundo, a companhia hoje conta com 260.000 colaboradores para produção de produtos a partir de aves, suínos, bovinos, ovinos e plant-based. A multinacional ainda investe em negócios correlacionados, como couros, biodiesel, colágeno, higiene pessoal e limpeza, envoltórios naturais, soluções em gestão de resíduos sólidos, reciclagem e transportes.