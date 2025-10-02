JBS anuncia investimento de US$ 70 milhões para expandir produção de frango no Paraguai

A JBS investirá US$ 70 milhões nos próximos dois anos no Paraguai para ampliar sua produção de frango no país. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 2, durante a visita do presidente paraguaio, Santiago Peña, à unidade da Seara em Dourados (MS).

A primeira fase do projeto já foi iniciada com a aquisição da Pollos Amanecer, uma marca local que opera uma fábrica no distrito de Doctor Juan Eulogio Estigarribia (Campo 9), no departamento de Caaguazú, conforme informou a empresa em comunicado.

A unidade tem fácil acesso a grãos e fica um raio de 200 quilômetros das três maiores cidades do país: a capital Assunção, Ciudad del Leste (na fronteira com Brasil e Argentina) e Luque.

Com as obras de expansão e modernização, a planta terá capacidade para processar 100 mil aves por dia — o objetivo é atender ao mercado interno e iniciar as exportações.

O complexo produtivo contará com 28 granjas para material genético, incubatórios e uma fábrica de ração — a previsão é gerar 1.100 empregos diretos.

“Esse investimento reforça a estratégia de aumento da competitividade e diversificação da companhia. Acreditamos que será um motor de crescimento para o país”, afirmou Gilberto Tomazoni, CEO global da JBS.

A expansão também envolverá investimentos de produtores integrados da região, que tem presença de imigrantes menonitas provenientes do Canadá desde a década de 1950. Atualmente, a fábrica conta com 19 galpões, e a meta é chegar a 139 ao final do ciclo de expansão.