Japão suspende temporariamente importações de carne de frango de Goiás e Mato Grosso

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) anunciou, nesta terça-feira, 17, que o governo do Japão suspendeu temporariamente as importações de carne de aves dos municípios de Santo Antônio da Barra (GO) e Campinápolis (MT). O bloqueio também vale para ovos férteis e pintos de um dia de todo o território dos estados de Goiás e Mato Grosso.

A medida segue o protocolo sanitário de regionalização definido entre os dois países e foi tomada após a confirmação de focos de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP) em aves de subsistência nas cidades mencionadas, segundo a pasta.

No entanto, a comercialização de produtos avícolas provenientes dos demais estados brasileiros continua normalmente.

O Mapa enfatizou que o consumo e a exportação de carne de aves e outros produtos avícolas brasileiros permanecem seguros.

Granjas de Goiás sob suspeita

Na sexta-feira, 13, a Agrodefesa (Agência Goiana de Defesa Agropecuária) confirmou a presença do vírus da gripe aviária em uma criação de galinhas domésticas no município de Santo Antônio da Barra, na região sudoeste de Goiás. O surto afetou aves de subsistência, com cerca de 100 galinhas mortas, que apresentaram sintomas como asas caídas, secreção nasal, dificuldade respiratória, apatia, diarreia e edema facial.

A suspeita do caso foi notificada à Agrodefesa na segunda-feira, 9, um dia após o Ministério da Agricultura ter confirmado o vírus em Campinápolis, no estado do Mato Grosso. A análise foi realizada pelo laboratório federal de defesa agropecuária do Ministério da Agricultura e Pecuária.

Após a confirmação, Goiás adotou medidas rigorosas para controlar o surto. Foi estabelecida uma área de vigilância com um raio de dez quilômetros ao redor do foco, reforçando barreiras sanitárias e suspendendo temporariamente feiras e exposições com aves vivas na região afetada. Além disso, a desinfecção completa do local do foco também foi realizada, seguindo o protocolo de segurança adotado em Campinápolis (MT).

Embora o vírus tenha gerado alarmes locais, o Ministério da Agricultura tranquilizou a população, afirmando que a ocorrência não implica em restrições ao comércio internacional de produtos avícolas do Brasil, e que o consumo de carne de frango e ovos não oferece riscos à saúde humana.

Consumo de carne de aves e ovos: é seguro?

Apesar da gravidade do surto, o consumo de carne de aves e ovos permanece seguro. As autoridades de saúde, como o Ministério da Agricultura e a Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul, garantem que o consumo de produtos avícolas não oferece risco para a saúde humana, mesmo em casos em que as aves estão infectadas. Brandão ressalta que a gripe aviária não é transmitida para os seres humanos pelo consumo de carne ou ovos de aves, desde que estes sejam devidamente cozidos.

Em suma, o consumo de carne de frango e ovos deve seguir as normas de segurança alimentar, como garantir que a carne esteja bem cozida, não só para prevenir a gripe aviária, mas também outras doenças. A vigilância e as medidas de contenção adotadas visam evitar a disseminação do vírus entre as aves e garantir a segurança dos consumidores.

*Em atualização.