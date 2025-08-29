EXAME Agro

Inpasa e Amaggi anunciam joint venture para investir R$ 7,5 bilhões em etanol de milho no MT

Aprovação da nova empresa está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade)

Biorrefinaria da Inpasa: novas oportunidades na exportação de etanol (Leandro Fonseca /Exame)

César H. S. Rezende
Repórter de agro e macroeconomia

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 13h25.

Última atualização em 29 de agosto de 2025 às 14h16.

A Inpasa, maior produtora de etanol de milho do Brasil, e a Amaggi anunciaram a criação de uma joint venture para construir três usinas de etanol de milho no país, com um valor superior a R$ 7,5 bilhões , como apurou a EXAME.

O primeiro investimento será em Rondonópolis, no Mato Grosso, com um aporte médio de R$ 2,5 bilhões — valor necessário para cada fase das usinas da Inpasa.

Inicialmente, os recursos para o primeiro investimento deverão ser investidos apenas com o caixa das companhias, sem contratação de financiamento, disse à EXAME fontes a par do assunto.

Cada uma das plantas deverá ter a capacidade inicial de processar aproximadamente 2 milhões de toneladas de milho por ano, disse em nota a Inpasa.

Segundo a companhia, os estudos avançam também em relação a Campo Novo do Parecis e Querência, que também deverão receber esse investimento.

Contudo, afirmou uma fonte, não se descarta usinas em Tocantins, Goiás e São Paulo.

A aprovação da nova empresa está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e será formalizada assim que concluídas essas formalidades, afirmou a Inpasa em nota.

A Inpasa, fundada por José Odvar Lopes, passou de um faturamento de 376 milhões de reais em 2019 para uma previsão de 24 bilhões em 2025.

Na safra 2024/2025, o Brasil gerou 10,2 bilhões de litros de etanol de milho, com 50% desse total vindo das usinas da Inpasa. Além disso, a companhia domina hoje 10% do mercado total de etanol no país.

Acompanhe tudo sobre:MilhoEtanolAmaggi

