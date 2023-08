Imea eleva previsão de safra de milho e mantém projeção para soja

O Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea) reajustou a expectativa da produtividade do milho para o estado em relatório divulgado nesta segunda-feira, 07. De acordo com o órgão, o rendimento pode chegar a 113,52 sacas por hectare, ou seja, 0,75% a mais que a estimativa em junho. Isso significaria 51,03 milhões de toneladas de milho.

Atualmente, o Mato Grosso já está com 96,08% do cereal colhido em todo o estado. Até agora a região norte é a mais adiantada em termos de colheita, com 99% de área colhida. Diante do avanço da colheita, o Imea projeta um crescimento de 16,4% na produção em relação ao ciclo anterior e 4,8% na área plantada.

De acordo com o Relatório de Oferta e Demanda, publicado pelo Imea, o aumento nas perspectivas de produtividade se deve as boas condições das lavouras e aos bons resultados com o avanço da colheita. Já o avanço do cereal no estado é atribuído as exportações e ao aumento do consumo interno na produção de etanol.

Soja: projeção para safra 2023/2024

Em outro comunicado, o Imea manteve a previsão feita para o cultivo da soja na safra 2023/2024 que deverá ter início em meados de setembro. A estimativa é que a área plantada tenha um aumento de 0,82% para 12,22 milhões de hectares, mesmo número publicado pelo levantamento em julho.

Em relação à produtividade da soja no Mato Grosso, o relatório estima que 43,78 milhões de toneladas do grão sejam produzidas em 2023/2024, o que representa um recuo de 3,39% ante a safra passada.

Algodão tem reajuste positivo

A estimativa da área cultivada de algodão para a safra 2022/23 em Mato Grosso foi mantida em 1,20 milhão de hectares, incremento de 2,15% ante o que foi registrado no ciclo 2021/22.

Diante da manutenção da estimativa de área e do incremento na produtividade, o relatório estimou uma produção de 5,34 milhões de toneladas de algodão em caroço, volume 1,22% maior que a temporada passada.

Por fim, o Imea considerou uma melhora na demanda mundial pela fibra, estimando as exportações de plumas em 1,71 milhão de toneladas.