Hub de inovação investe em startups focadas em novas formas de produzir alimentos

O mundo tem um grande desafio para os próximos anos: alimentar uma população que deve chegar a 8 bilhões de pessoas e cumprir os acordos de redução das emissões dos gases do efeito estufa. Com esse objetivo, a ICL, empresa líder global em minerais especializados e especialidades químicas, lançou no começo de dezembro o ICL Planet Startup Hub no Brasil. O foco é investir em startups especializadas em novas maneiras de enfrentar os desafios globais na produção de alimentos e agricultura.

O Hub funciona como um catalisador de inovação e atende startups em estágio inicial, bem como startups mais maduras e prontas para o mercado, operando nos domínios de agricultura e tecnologia de alimentos. A iniciativa foi impulsionada para promover e nutrir empresas de tecnologia revolucionárias ativas no atendimento de necessidades globais críticas e na criação de um impacto ambiental positivo e sustentável.

Até o momento, o ICL Planet tem quatro empresas em seu portfólio: CropX, Protera Biosciences, Plantible Foods e Lavie Bio. A ideia é que, daqui para frente, mais empresas em estágio inicial possam crescer junto com a ICL. “O ICL Planet Startup Hub busca estabelecer uma nova geração de soluções de nutrição vegetal e foodtech, e nosso objetivo é investir em startups que podem fazer uma diferença significativa”, diz Hadar Sutovsky, vice-presidente de Inovação Externa do Grupo ICL.

Ainda segundo Sutovsky, a missão é combinar esforços e know-how para atender às necessidades de clientes da ICL para resolver os principais desafios nas indústrias de alimentos e agro. "As startups do Brasil que se juntam a nós se beneficiam da sabedoria acumulada e da infraestrutura avançada de nossa corporação e alcançam uma rota rápida para a comercialização”, afirma.

