Halloween: de onde vem a abóbora aqui no Brasil?

Para além da 'importação' da festa de Halloween, o Brasil também importou as sementes de abóbora para adaptar ao Dia das Bruxas nacional. Devido às características climática, as abóboras são hortaliças presentes, majoritariamente, nas Américas, sobretudo Estados Unidos, México e América do Sul.

A variedade do fruto grande e alaranjado, associado à data norte-americana, foi desenvolvida na década de 70. Chamada de abóbora Howden, ela surgiu em Massachusetts, nos Estados Unidos, criada pelo agricultor John Howden. Outra variedade também conhecida para a ocasião do Halloween é a Connecticut field, cujo nome científico é Curcubita Pepo.

De acordo com a Ceagesp, ambas as sementes americanas, escolhidas pelo padrão genético, foram adquiridas a fim de testar adaptação ao clima e ao solo da região de Itupeva, em São Paulo. Atualmente, os principais produtores de abóbora no Brasil são Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Bahia, Paraná e Santa Catarina.

Características de plantio

De acordo com a Embrapa Hortaliças, a abóbora se adapta melhor às temperaturas mais elevadas, sendo uma cultura sensível ao frio. Por isso, a temperatura ideal para germinação vai 25º C a 30º C. Para o bom desenvolvimento dos frutos, eles podem permanecer em ambientes que variem de 18º C a 30º C. Um dos motivos de o fruto ter resistência ao calor é o talo, que funciona como uma reserva hídrica.

Aqui no Brasil, a principal variedade é a Cabotiá, também chamada de abóbora japonesa, cuja colheita pode ser feita, em média, 100 dias depois do plantio. Da família das Cucurbitaceae, o alimento é parente do chuchu, do pepino e da melancia, com a característica da casca rajada.