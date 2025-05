Guerra tarifária entre Trump e China pode beneficiar agronegócio brasileiro, diz Alckmin

O vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, disse nesta terça-feira que o tarifaço imposto pelo governo dos Estados Unidos e a guerra comercial travada pelo presidente americano, Donald Trump, com a China pode beneficiar o agronegócio brasileiro.

A declaração de Alckmin aconteceu durante participação em almoço com representantes da Frente Parlamentar Empresarial (FPE), em Brasília. O vice-presidente destacou a relação comercial do agronegócio brasileiro com a China.

— Aliás, esse aumento tarifário vai beneficiar a agricultura. Temos um agro muito exportador, muito forte, competitivo, ele ajuda o agronegócio. E nós precisamos estar atentos na indústria, porque quando pegamos a balança comercial brasileira, que é superavitária, o maior parceiro comercial do Brasil é a China.

Valores agregados

O ministro da Indústria chamou atenção para o fato de que a maior parte da exportação brasileira com os Estados Unidos é relacionada a produtos de valores agregados.

— Para os EUA exportamos muito valor agregado, avião, autopeças, máquina escavadeira, produto de valor agregado, então é importante essa relação com os EUA, que é onde temos procurado atuar — disse Alckmin.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou seu tarifaço no mês passado, o que desencadeou uma escalada retaliatória com a China.

Trump começou a elevar as tarifas de importação em fevereiro, poucos dias após sua posse, com foco principalmente na China. Em abril, anunciou as chamadas tarifas recíprocas e criou uma taxa universal de 10%, que ele suspenderia depois por 90 dias. A exceção foram os produtos chineses, que ainda são tributados em até 145%.

O Brasil ficou no grupo dos países menos afetados, com a taxa básica imposta de 10%.

— Dos 10 produtos que eles (EUA) mais exportam para nós, 8 tem tarifa é zero, não pagam imposto de importação, é zero,. Quando a gente pega o total de exportações dos EUA para o Brasil, a tarifa média é baixa, de 2,7%. Por isso que quando foi anunciada as tarifas o Brasil ficou no grupo das menores tarifas, ficamos nos 10% — disse Alckmin nesta terça.