Gripe aviária: seis novos casos suspeitos estão sob investigação; dois são em granjas comerciais

Além da confirmação de um caso de gripe aviária na cidade de Montenegro, no Rio Grande do Sul, mais seis casos suspeitos estão sob investigação das autoridades sanitárias, informou nesta segunda-feira, 19, o Serviço Veterinário Oficial, vinculado ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

Segundo a pasta, as investigações ocorrem atualmente em Santa Catarina, Tocantins, Sergipe, Pernambuco e Mato Grosso.

Dois casos suspeitos foram identificados em granjas comerciais: em Ipumirim (SC) e em Aguiarnópolis (TO).

Desde a confirmação do foco da doença em uma granja comercial no Rio Grande do Sul, no fim da semana passada, 10 países suspenderam as compras de carne de frango brasileira.

Alguns limitaram as restrições ao estado, enquanto outros, como China e União Europeia, suspenderam as importações de todo o Brasil.

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou nesta segunda-feira que o Brasil pode retomar o status de país livre de gripe aviária e, consequentemente, reiniciar as exportações de carne de frango, caso não seja registrado nenhum novo caso da doença durante um período de 28 dias.

“Se, em 28 dias, não houver nenhum outro caso, poderemos, com tranquilidade e baseados na ciência, informar ao mercado e aos compradores que o Brasil volta a ser considerado livre de gripe aviária”, disse o ministro.

No sábado, 17, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) afirmou que o primeiro foco de gripe aviária em uma granja comercial no Brasil marca uma nova etapa na presença do vírus no país.

Até então, a doença havia sido registrada no território brasileiro apenas em aves silvestres e de criação caseira. A FAO ressaltou, porém, que o consumo de frango e ovos continua seguro.

Impacto nas importações

Luis Rua, secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), disse à EXAME nesta segunda-feira ainda ser "difícil dizer quanto tempo durará" a crise sanitária no país. Segundo ele, a pasta tem atuado de 'maneira diligente' para resolver a situação.

O cálculo preliminar do governo indica que o Brasil pode deixar de exportar entre 50 mil e 100 mil toneladas de carne de frango por mês. Considerando um valor médio de US$ 2 mil por tonelada, o impacto pode alcançar até US$ 200 milhões mensais.

O secretário informou que, ao longo do fim de semana, o Mapa e seus adidos agrícolas — funcionários que representam o ministério em embaixadas e consulados — enviaram informações adicionais aos países importadores para reforçar a transparência do Brasil na condução do caso. “A medida reforça a confiança no sistema sanitário do Brasil”, afirmou Rua.