Gripe aviária: Japão retira suspensão ao Brasil e volta a comprar frango e ovos

Nesta sexta-feira, 18, o Ministério da Agricultura e Pecuária confirmou que governo japonês retirou a suspensão para a compra de ovos, carne de frango e subprodutos relativos produzidos em Santa Catarina. Ontem à noite, 17, o governo estadual já havia confirmado a retomada da relação comercial.

A suspensão temporária por parte do Japão ocorreu em 17 julho, após Santa Catarina ter a confirmação de um foco de gripe aviária no município de Maracajá. A medida atende a um protocolo acordado com o país asiático, em que se faz necessário aguardar um prazo de 28 dias em que são feitas análises pelas autoridades japonesas para que o mercado seja reaberto, o que aconteceu já nesta sexta-feira.

O Brasil é líder nas exportações de frango para o mundo, respondendo por 35% do mercado global. E o estado de Santa Catarina é o segundo maior produtor e exportador de carne de frango do País, tendo exportado ao país asiático cerca de US$ 310,8 milhões.

Segundo o governo brasileiro, o caso identificado em Santa Catarina não compromete o status do Brasil como país livre de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP), pois não houve contaminação em criação de aves para finalidade industrial