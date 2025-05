Gripe aviária: Governo de Minas Gerais descarta 450 toneladas de ovos fecundados

O Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) e do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), informou que realizou uma reunião emergencial sobre a gripe aviária.

Foram rastreados ovos férteis trazidos para Minas Gerais a partir de uma granja comercial da cidade Montenegro, Rio Grande do Sul, local cuja detecção do vírus da influenza aviária de alta patogenicidade foi confirmada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) na última sexta-feira

Dessa maneira, como medida preventiva, 450 toneladas de ovos fecundados e demais materiais envolvidos serão descartados no Centro-Oeste de Minas.

Segundo o governo mineiro, a iniciativa mostrou-se necessária para manter o controle sanitário, seguindo planos prévios para possíveis ocorrências do tipo, garantindo contenção e erradicação da doença e a manutenção da capacidade produtiva do setor.

“Todas as medidas que estão sendo tomadas fazem parte do Plano de Contingência da Influenza Aviária de Alta Patoneneidade (IAAP), firmado entre União, Estados e setor produtivo em 2022, quando surgiu o primeiro foco da doença na América do Sul.”

Sem risco para a população

A Seapa disse ainda que é importante ressaltar que a gripe aviária leva as aves à morte, mas não representa risco para a população por não ser transmissível por meio do consumo da carne ou ovos.

Os ovos férteis são aqueles usados para fecundação e produção de aves, e não para consumo. O rastreamento de ovos férteis produzidos nessa granja da cidade de Montenegro, Rio Grande do Sul, está sendo finalizado e, portanto, a necessidade de novos descartes de produtos em Minas Gerais ainda pode ocorrer nos próximos dias.

Minas Gerais responde hoje pela segunda maior produção de ovos do país e a quinta maior na produção de galináceos.

O que aconteceu?

Na sexta-feira, O Ministério da Agricultura e Pecuária confirmou o primeiro caso de gripe aviária em sistema comercial no Brasil. Segundo comunicado, a detecção aconteceu no Rio Grande do Sul, no município de Montenegro.

Desde 2006, o vírus circula principalmente em regiões da Ásia, África e norte da Europa.

O que é a gripe aviária?

A influenza aviária, também chamada de gripe aviária, é uma doença viral altamente contagiosa que acomete principalmente aves silvestres e domésticas, mas pode infectar humanos.

Os sintomas mais comuns nas aves incluem dificuldade respiratória, secreção nasal ou ocular, espirros, incoordenação motora, torcicolo, diarreia e alta mortalidade.

Todas as suspeitas de influenza aviária — que envolvem sinais respiratórios, neurológicos ou mortalidade alta e súbita em aves — devem ser imediatamente notificadas à Seapi.

Como o vírus é transmitido?

A transmissão acontece principalmente por contato direto entre aves infectadas. Isso inclui aerossóis, fezes e fluidos corporais.

Também pode ocorrer ao tocar ambientes contaminados.

No entanto, a transmissão entre humanos é extremamente rara.

Quais aves podem ser infectadas pelo vírus?

O vírus está presente em aves aquáticas silvestres, como patos e gansos.

Elas são reservatórias naturais do vírus.

Também pode ser encontrado em aves domésticas, como galinhas e perus, que são muito suscetíveis.

Uma pessoa pode ser contaminada ao comer frango e ovos?

Segundo especialistas e autoridades sanitárias, não há risco de transmissão da gripe aviária pelo consumo de carne de frango ou ovos, desde que estejam devidamente cozidos.

O vírus da influenza aviária é muito sensível ao calor e é destruído durante o cozimento, em qualquer preparo que utilize fogo. Portanto, alimentos de origem aviária preparados adequadamente são seguros para consumo.

Além disso, órgãos internacionais como o Ministério da Agricultura, a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) reforçam que não existem registros de transmissão da gripe aviária a partir do consumo de frango ou ovos cozidos.