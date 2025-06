Caso de gripe aviária atinge Zoológico de Brasília; local ficará fechado até 12 de junho

O governo do Distrito Federal confirmou, na terça-feira, 3, um caso do vírus da gripe aviária (H5N1) no Zoológico de Brasília.

O diagnóstico foi feito após a análise de um irerê, ave silvestre encontrada morta no parque no dia 28 de maio. O Laboratório Federal de Defesa Agropecuária (LFDA-MAPA), em Campinas (SP), foi responsável pela confirmação.

Em resposta à situação, o Zoológico de Brasília permanecerá fechado até o dia 12 de junho, caso não sejam registrados novos casos. A decisão foi tomada em conjunto com o Ministério da Agricultura e segue o protocolo de contenção do vírus estabelecido para proteger a saúde pública e o meio ambiente.

A vigilância contínua será mantida até a data definida, segundo o governo local.

A Secretaria de Agricultura (Seagri) esclareceu que não há risco para o consumo de carne de frango ou ovos inspecionados e recomendou cuidados à população.

A orientação é para que não se manipule aves mortas e que qualquer caso de mortalidade súbita ou sinais respiratórios e neurológicos em aves seja imediatamente notificado às autoridades locais.

O incidente é o terceiro caso confirmado de gripe aviária (H5N1) no Brasil em 2025. Anteriormente, o vírus foi identificado em Montenegro, no Rio Grande do Sul, em uma granja comercial, e no Zoológico de Sapucaia do Sul, também no estado gaúcho.