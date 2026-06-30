Governo lança Plano Safra da Agricultura Familiar com R$ 97,3 bilhões

Do montante, R$ 85,2 bilhões serão direcionados ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), principal instrumento de financiamento para pequenos produtores. Segundo o governo, o valor representa um aumento de quase 9% em relação ao ciclo anterior.

De acordo com a ministra do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiaveli, a nova edição do plano busca ampliar o alcance das políticas públicas e reduzir o custo do crédito, com o objetivo de estimular a produção de alimentos no país.

Juros menores para alimentos básicos

Uma das principais mudanças do plano é a redução das taxas de juros para o financiamento da produção de alimentos considerados essenciais.

A taxa do Pronaf Custeio para esses produtos foi reduzida de 3% para 2% ao ano. Já operações para sistemas agroecológicos, produção orgânica e itens da sociobiodiversidade passam a contar com juros de 1% ao ano — antes fixados em 2%.

Segundo o governo, a medida pretende incentivar a produção de itens fundamentais para o consumo interno, como arroz, feijão, mandioca, frutas, hortaliças e leite.

Acesso ampliado ao crédito

O plano também prevê ações para facilitar o acesso ao crédito por públicos específicos, como mulheres, jovens do meio rural e famílias assentadas da reforma agrária.

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, a estratégia visa fortalecer a agricultura familiar, ampliar a oferta de alimentos e incentivar práticas sustentáveis de produção.

A iniciativa também está alinhada ao objetivo de reforçar a segurança alimentar no país e adaptar o setor agrícola aos impactos das mudanças climáticas.

Plano Safra 2026/27: governo anuncia R$ 525 bilhões e reduz juros

O governo federal anunciou nesta terça-feira, 30, R$ 525,1 bilhões para o Plano Safra 2026/27. O montante é R$ 9 bilhões superior ao da temporada anterior. Os detalhes serão divulgados em cerimônia no Palácio do Planalto, a partir das 10h.

Como adiantou a EXAME, o governo também reduziu os juros de algumas linhas de custeio e investimento em até 1,5 ponto percentual. As taxas para médios e grandes produtores variam entre 8% e 12,5% ao ano na temporada que começa nesta quarta-feira, 1º.

Do total de recursos, R$ 384,9 bilhões serão destinados ao custeio e à comercialização, incluindo a aquisição de insumos, a condução das lavouras, a manutenção dos rebanhos e a comercialização da produção.

Outros R$ 140,2 bilhões serão direcionados aos investimentos, como a ampliação da capacidade de armazenagem, a irrigação, a inovação tecnológica, a renovação de máquinas e equipamentos e o aumento da eficiência nas propriedades rurais.