Governo confirma primeiro foco de gripe aviária em ave de subsistência no ES

Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) confirmou nesta terça-feira, 27, o primeiro caso de gripe aviária em aves domésticas em criação de subsistência, o primeiro foco deste tipo desde a entrada do vírus no Brasil, no dia 15 de maio. No local, havia pato, ganso, marreco e galinha. A detecção ocorreu no município da Serra, no estado do Espírito Santo.

"É importante ressaltar que a ocorrência do foco confirmado de IAAP em aves de subsistência não traz restrições ao comércio internacional de produtos avícolas brasileiros. O consumo e a exportação de produtos avícolas permanecem seguros", informou o ministério.

Ainda segundo o governo federal, medidas sanitárias estão sendo aplicadas para contenção e erradicação do foco de gripe aviária, bem como estão sendo intensificadas as ações de vigilância em populações de aves domésticas na região relacionada ao foco. Dependendo da evolução das investigações e do cenário epidemiológico, novas medidas poderão ser adotadas pelo Mapa e pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF) para evitar a disseminação do vírus e proteger a avicultura nacional.

Casos no Brasil

Atualmente, o Brasil conta com 50 focos detectados em aves silvestres, nos estados do Espírito Santo, Bahia, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. As atualizações sobre os focos, bem como quais espécies afetadas podem ser consultadas no Painel BI, disponibilizado pelo Mapa.

As ações de comunicação sobre a doença e as principais medidas de prevenção estão sendo reforçadas com o objetivo de aumentar a conscientização e sensibilizar a população em geral e os criadores de aves, com destaque para a imediata notificação de casos suspeitos da doença e para o fortalecimento das medidas de biosseguridade nos estabelecimentos de produção avícola.

ES proibiu acesso a arquipélogo

O governo do Espírito Santo proibiu, no começo de junho e por tempo indeterminado, o acesso ao Arquipélago das Três Ilhas e às demais ilhas da Área de Proteção Ambiental (APA) de Setiba, localizada nos municípios de Guarapari e Vila Velha, região metropolitana de Vitória. A medida foi adotada em razão dos casos de gripe aviária registrados no estado e abrange, no total, oito ilhas.

O Arquipélago das Três Ilhas é formado por cinco ilhas: Quitongo, Cambaião, Guanchumbas, Leste-Oeste e Guararema. Nas demais áreas da APA estão as ilhas Francisco Vaz, Toaninha e Alacaeira. O Espírito Santo é o estado com o maior número de casos de gripe aviária no país. Até então, o Brasil nunca havia registrado ocorrência da doença em seu território.

