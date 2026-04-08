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Governo avalia criar linha de crédito para produtores rurais endividados, diz Durigan

Segundo o ministro da Fazenda, a proposta continua em estágio inicial e deve ser discutida com o Congresso nos próximos dias

Mateus Omena
Mateus Omena

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Publicado em 8 de abril de 2026 às 19h25.

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O ministro da Fazenda, Dario Durigan, declarou nesta quarta-feira, 8, que o governo estuda criar uma linha de crédito voltada a produtores rurais afetados por dificuldades financeiras decorrentes de eventos climáticos e da deterioração do cenário internacional. A proposta continua em estágio inicial e deve ser discutida com o Congresso nos próximos dias.

"Nos comprometemos prontamente a providenciar uma resposta nesse momento em que nós estamos preocupados com o endividamento do país, seja das famílias, das pequenas empresas, mas também do setor agro e temos aqui um compromisso de lidar com endividamento, também estender uma mão, uma linha para o setor agropecuário do país", afirmou o ministro.

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De acordo com Durigan, a demanda foi apresentada por senadores, que relataram dificuldades enfrentadas por produtores em diversas regiões. O governo informa que acompanha a situação desde 2023, mas avalia a necessidade de avançar em novas medidas.

A formulação da proposta contará com a participação de parlamentares como Renan Calheiros (MDB-AL), Tereza Cristina (PP-MS) e Jaques Wagner (PT-BA). O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), solicitou que o tema avance somente após negociação.

O ministro indicou que o governo terá “dias ou semanas” para consolidar uma proposta.

Disputa fiscal e pressão do Congresso

A iniciativa ocorre em meio ao esforço do governo para conter propostas que possam elevar os gastos públicos. Um dos projetos em tramitação prevê o uso de até R$ 30 bilhões do Fundo Social para financiar dívidas de produtores rurais.

A proposta já foi aprovada pela Câmara dos Deputados e aguarda análise do Senado. A equipe econômica aponta preocupação com os efeitos fiscais da medida e busca estruturar uma alternativa com menor impacto nas contas públicas.

A expectativa é que o governo apresente uma proposta própria de crédito rural nas próximas semanas, com possíveis ajustes em relação a programas anteriores. A estratégia busca mitigar a situação financeira dos produtores sem recorrer a medidas de maior custo, em um contexto de pressão política por respostas rápidas a diferentes setores da economia.

*Com informações da Agência O Globo.

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