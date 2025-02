Governo anuncia investimento de R$ 7,1 bi para escoamento de safra com obras e melhorias em rodovias

O governo anunciou, nesta quarta-feira, 5, um plano de investimentos em transportes e infraestrutura para facilitar o escoamento da safra brasileira. A iniciativa prevê a aplicação de R$ 7,1 bilhões em melhorias logísticas, incluindo rodovias, ferrovias, portos e hidrovias. No entanto, parte das obras já estava prevista anteriormente, e outras ainda estão em fase inicial, com conclusão esperada apenas nos próximos anos.

Somente em estradas e ferrovias, a estimativa de investimento é de R$ 4,5 bilhões, um aumento de 25% em relação a 2024. Para os portos, o governo prevê R$ 1,7 bilhão, enquanto hidrovias receberão cerca de R$ 900 milhões. O objetivo é retomar e entregar obras paradas que fazem parte do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) projeta que a safra de grãos de 2025 será recorde, com uma produção estimada em 322,4 milhões de toneladas. Com isso, o plano de escoamento busca reduzir desperdícios, facilitar exportações e diminuir os custos para os produtores, o que pode impactar os preços ao consumidor.

“As melhorias na malha viária reduzem custos de transporte e aumentam a oferta de produtos, o que pode refletir em preços menores”, afirmou o ministro dos Transportes, Renan Filho. Ele também destacou a importância do plano para a estabilidade econômica: “O Brasil vai cumprir a meta de inflação deste ano. País que cumpre a meta garante estabilidade e previsibilidade.”

Foco nos Arcos Norte e Sul/Sudeste

A maior parte dos recursos será destinada aos Arcos Norte e Sul/Sudeste, com destaque para:

Ampliação dos investimentos no Arco Norte , de R$ 2 bilhões para R$ 2,6 bilhões

, de R$ 2 bilhões para Aumento dos investimentos no Corredor Sul-Sudeste, de R$ 1,6 bilhão para R$ 1,9 bilhão

Além disso, estão previstas obras estratégicas, como:

Duplicação da BR-163 (MT) e BR-135 (MA)

e Criação de um Ponto de Parada e Descanso (PPD) na BR-103 (PA)

na Construção do trecho entre Goiás e Mato Grosso da Ferrovia Centro-Oeste

Execução será gradual, afirma governo

Questionado sobre o prazo para a execução do plano, considerando que a safra já começou a ser colhida, o ministro dos Transportes afirmou que muitos investimentos foram contratados nos últimos anos e estão em andamento. No entanto, admitiu que nem todas as obras serão concluídas ainda em 2025, pois seguem seus cronogramas próprios.

“O fato é que o volume de investimentos vem crescendo”, completou Renan Filho.

O anúncio contou também com a presença dos ministros de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e da Agricultura, Carlos Fávaro. Silvio Costa destacou que essa iniciativa fortalece a posição do Brasil como potência agrícola e exportadora.

“Quem estiver apostando que o Brasil vai dar errado, vai errar”, declarou o ministro.