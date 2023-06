Governo abre crédito extraordinário de R$ 200 milhões para enfrentamento da gripe aviária

O governo abriu crédito extraordinário de R$ 200 milhões em favor do Ministério da Agricultura e Pecuária para aplicação em ações de enfrentamento à influenza aviária de Alta Patogenicidade (IAAP). Ação nesse sentido foi estabelecida por meio da Medida Provisória número 1.177, publicada nesta terça-feira (6), no Diário Oficial da União (DOU). A MP é assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pela ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet.

O Ministério da Agricultura explica em nota que, "com o estado de emergência zoossanitária em vigor no País e a confirmação de casos de influenza aviária em aves silvestres em quatro Estados, as ações de controle e contenção da doença serão intensificadas. Assim, o crédito extraordinário será aplicado no Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (Suasa).

Entre as ações de controle e combate à Influenza Aviária estão a rápida identificação, testagem e cuidados sanitários dos casos suspeitos. Para isso, as equipes técnicas poderão contar com reforço para as ações pontuais in loco.

Casos de gripe aviária no Brasil

Ao todo são 24 confirmações de focos em aves silvestres nos Estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo.