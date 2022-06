Feira agrícola volta a ser realizada presencialmente com expectativa de negócios bilionária

Depois de movimentar 1,6 bilhão de reais em 2021, quando foi realizada de forma online, a Coopercitrus Expo volta a acontecer presencialmente pela primeira vez desde o início da pandemia, de acordo com informações adiantadas à EXAME. A feira, organizada pela Coopercitrus, cooperativa que reúne 38 mil associados, deve acontecer entre os dias 25 a 29 de julho em Bebedouro (SP) com mais de 160 expositores, entre fabricantes de máquinas e produtores de insumos agrícolas. A expectativa é de um público de 20 mil pessoas ao longo dos cinco dias do evento.

O volume de negócios deve superar o registrado no ano passado, que já foi 45% maior do que o de 2020. O evento de 2021 contou com 140 estandes de grandes marcas de manejo agrícola e maquinário.

Um dos focos da feira deste ano deverá ser a agricultura de precisão. Cerca de dez empresas dedicadas a novas tecnologias no campo devem integrar um espaço especialmente montado para a demonstração de novas soluções e palestras. “O produtor poderá identificar quais inovações têm aderência em seu negócio, assim como projetos voltados à sustentabilidade, entre eles a recuperação de nascentes e áreas de preservação”, diz Matheus Marino, presidente do Conselho de Administração da Coopercitrus.

