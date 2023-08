Febre na Copa, álbum de figurinha ganha versão para cavalos crioulos

Em vez de Messi e Cristiano Ronaldo, estrelas como Taipa do Recanto Crioulo e Ídolo do Canto Porto têm suas figurinhas disputadas por crianças e adultos na Expointer, feira agropecuária em Esteio, no Rio Grande do Sul. Elas fazem parte do álbum com edição limitada lançado pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC) para promover os animais, as personalidades e a história da raça no país.

O livro colecionável é focado no Freio de Ouro, uma das modalidades mais conhecidas do cavalo crioulo e cuja final foi disputada durante a Expointer no domingo, 27. São 155 figurinhas para completar o álbum, divididas em sete categorias – elas incluem desde os competidores e troféus até as “super trunfo” e especiais, com os grandes campeões.

“Lançamos 117 figurinhas agora e, nas próximas semanas, chegarão as últimas 38 com os vencedores. Esta segunda fase estará disponível nos próximos eventos da raça, que ocorrerão até o fim do ano”, diz Leonardo Silva, subgerente de comunicação da ABCCC.

Edição limitada

Silva conta que a ideia surgiu ainda em 2020, mas foi adiada devido às restrições da pandemia. Neste ano, a entidade aproveitou a inauguração da pista coberta na arena do cavalo crioulo na Expointer para lançá-la.

“Organizamos tudo em dois meses e, nesta primeira edição, o foco foi produzir uma edição comemorativa e mais restrita, tanto que a tiragem é de 1 mil álbuns. As vendas são apenas presenciais, nos eventos da raça, e temos visto um grande interesse de quem gosta de cavalos”, conta Silva.

O álbum custa R$ 34,90 e vem com dois pacotes de figurinhas. Além disso, é possível comprar cada pacote extra com 10 unidades por R$ 4,90. Na Expointer, a venda ocorre na loja oficial do cavalo crioulo.

Troca de figurinhas

Assim como na edição da Copa do Mundo de futebol, as figurinhas são aleatórias em cada pacote para estimular a interação entre colecionadores. Além disso, eventos de troca de figurinhas repetidas serão organizados pela comissão jovem da ABCCC.

No álbum, os animais são divididos entre macho e fêmea, e a experiência de colar a figurinha é acompanhada de informações sobre o animal, o criador, o ginete (pessoa que monta o cavalo) e momentos históricos da raça.

“Há crianças e muitos adultos, também, comprando e trocando figurinhas, além de levar para presentear amigos. E a ideia é justamente expandir o conhecimento sobre a raça e o trabalho desenvolvido”, afirma Silva.