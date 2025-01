Fávaro diz que governo fará nova reunião para discutir medidas de contenção à inflação dos alimentos

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que o governo busca soluções técnicas e estruturais para garantir a estabilidade dos preços dos alimentos no Brasil. Após reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Fávaro destacou que “não serão medidas heterodoxas”, mas sim um conjunto de ações graduais para conter a alta dos preços e estimular a produção.

Uma nova reunião será realizada nesta quinta-feira, com a participação do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), para aprofundar as discussões sobre o tema.

Alta dos alimentos preocupa o governo

A inflação dos alimentos é uma preocupação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas, segundo Haddad, não há espaço fiscal para medidas emergenciais de redução de preços no curto prazo. Diante desse cenário, Fávaro ressaltou que a desvalorização do dólar e a previsão de uma supersafra devem contribuir para a estabilidade dos preços.

Segundo o ministro, com a queda do dólar e a chegada de uma “grande safra”, os preços devem ceder mais um pouco. Além disso, um novo Plano Safra está em discussão para estimular a produção agrícola.

“São medidas passo a passo, sem nenhuma surpresa, sem pirotecnia”, concluiu Fávaro.

Redução de alíquota não prejudicará produção nacional

O ministro também negou que a redução da alíquota de importação seja uma afronta à agropecuária brasileira. Ele afirmou que a medida, se adotada, será pontual e equilibrada, sem prejudicar a produção interna.

“Vamos desmitificar isso. Não é uma medida para importar alimento e afrontar a agropecuária brasileira. De jeito nenhum. Mas pontualmente, se tiver, será analisada”, declarou.

Além disso, Fávaro defendeu as exportações agrícolas, ressaltando que recordes no setor impulsionam a economia, geram empregos e aumentam a renda da população, fortalecendo o poder de compra dos brasileiros.

Governo avalia cortes nas alíquotas de importação

Na semana passada, o ministro Rui Costa (Casa Civil) afirmou que o governo pode reduzir alíquotas de importação para conter a alta dos preços dos alimentos.

“Se os preços desses produtos no mercado internacional estiverem mais baixos do que no mercado nacional, isso será rapidamente analisado e a alíquota de importação desses produtos será reduzida. Ou seja, os produtos que estejam com o preço interno maior do que o externo, nós atuaremos para forçar o preço a vir pelo menos para o patamar internacional”, disse Costa.