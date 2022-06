Exportação de frango bate recorde histórico

Pela primeira vez na história, as exportações de frango chegaram a 904,6 milhões de dólares, valor registrado em maio, segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). A receita supera em 37,8% o total de vendas do mesmo período do ano passado. No acumulado de janeiro a maio, o faturamento com os embarques de aves chegou a 3,7 bilhões de dólares, 33,6% a mais do que o nos cinco primeiros meses de 2021.

“O quadro inflacionário global e a forte demanda por carne de frango no mercado internacional fortaleceram os preços em patamares superiores a 2 mil dólares por tonelada", diz Ricardo Santin, presidente da ABPA. "Além disso, o Brasil tem reforçado sua posição em mercados históricos, como os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita".

Entre os principais destinos das exportações brasileiras, a China, que importou 50,2 mil toneladas de frango em maio, continua liderando o ranking, seguida por Emirados Árabes Unidos, com 44,8 mil toneladas, Japão, com 33,1 mil toneladas e União Europeia, com 26,3 mil toneladas.

Há ainda outros destaques. "As Filipinas atingiram o seu maior volume de compras de produtos brasileiros, e a Coreia do Sul vem mostrando boas perspectivas. Nos próximos meses, também devem crescer as compras do mercado mexicano", diz Luis Rua, diretor de mercados da ABPA.

