EXCLUSIVO: Minerva mira em pecuária sustentável e entra para Rede ILPF

Um dos maiores frigoríficos da América do Sul, a Minerva Foods passa a fazer parte da Rede ILPF, associação público-privada de incentivo à adoção de tecnologias da Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF). A movimentação da empresa visa fomentar práticas sustentáveis para a pecuária, apostando no consórcio entre os componentes agrícola, pecuário e florestal na mesma área produtiva.

Leia também: Soja, boi e árvore: a tecnologia brasileira para um agro sustentável

O frigorífico tem como meta alcançar emissões líquidas zero até 2035, cujo fornecimento de gado esteja atrelado à redução das emissões de gases de efeito estufa. Para chegar lá, o caminho é descarbonizar o processo produtivo da bovinocultura a médio e longo prazo.

Embora não tenha um número definido de rebanho em sistema ILPF ou de fornecedores que estejam em conformidade à técnica de manejo, "o objetivo [com a Rede ILPF] é empregar esforços para aumentar a implementação de sistemas integrados na cadeia da Minerva Foods", afirma Gracie Verde Selva, gerente executiva do Programa Renove da Minerva. O programa busca promover o engajamento de produtores rurais na adoção de práticas sustentáveis no campo.

Primeiro frigorífico a entrar na entidade público-privada, a Minerva Foods integra a associação já composta por Bradesco, Cocamar, John Deere, Soesp, Suzano, Syngenta e Embrapa.

Para Isabel Ferreira, diretora executiva da Rede ILPF, a parceria amplia as possibilidades de aumento de produtividade com sustentabilidade. “A pecuária é um importante pilar do agronegócio brasileiro. Acreditamos que com o apoio da Minerva Foods vamos conseguir capacitar e avançar em nossa meta de áreas com os sistemas ILPF, contribuindo para elevar a eficiência e fortalecendo toda a cadeia”, diz.

ILPF no Brasil

A Política Nacional de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta compõe o Plano Setorial de Mitigação e de Adaptação às Mudanças Climáticas para a Consolidação de uma Economia de Baixa Emissão de Carbono na Agricultura (Plano ABC e ABC+), criado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária.

Segundo estimativas mais recentes da Rede ILPF, na safra 2020/2021, a área ocupada com os sistemas ILPF no país correspondeu a 17,4 milhões de hectares. O número deve crescer para 35 milhões de hectares até 2030.