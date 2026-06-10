Exclusivo: Com R$ 10 milhões, Gustavo Tubarão transforma influência em negócio no campo

O rosto de Gustavo Tubarão já é bem conhecido por usuários do TikTok e do Instagram Reels. Com sua rotina interiorana, jeitinho mineiro e senso de humor regionalista, o influenciador construiu uma identidade própria na internet e conquistou 13 milhões de seguidores.

Fora das telas, Tubarão com apenas 25 anos já tem negócios em moda e em alimentação, que, juntos, somaram R$ 23 milhões em faturamento no último ano. Ele também acaba de consolidar uma entrada de aproximadamente R$ 10 milhões no agronegócio por meio de dois empreendimentos: o aplicativo AnunciAgro e a operação de genética bovina de elite Nelore Tubarão. A informação foi dada à EXAME com exclusividade.

Seus empreendimentos transitam entre pão de queijo, moda, tecnologia rural e genética bovina. Todos ancorados na mesma origem interiorana que fez o criador de conteúdo crescer nas redes.

Para Pedro Gazzola, CEO da Roda Digital e empresário de Tubarão, é essa coerência que diferencia o portfólio. "O público não enxerga apenas um influenciador emprestando sua imagem para uma marca, mas alguém construindo negócios que fazem sentido com quem ele é", afirma ele à EXAME.

"Eu acredito que o dinheiro seja uma consequência. Assim como foi na internet, eu não comecei a gravar vídeo para ganhar dinheiro. E todas essas coisas minhas têm uma coisa por trás, um sentimento", diz Tubarão à EXAME.

A entrada de R$ 10 milhões no agro

Há sete meses, Gustavo Tubarão lançou o AnunciAgro, aplicativo criado para conectar produtores rurais a prestadores de serviço especializados no campo, como veterinários recém-formados, técnicos agrícolas, profissionais sem visibilidade de mercado.

O uso é gratuito para ambos os lados. "Tem muitas mães que mandam mensagem falando: obrigado por esse aplicativo, meu filho está conseguindo emprego", diz Tubarão.

O app é descrito pelos criadores como o primeiro 100% dedicado ao agronegócio no Brasil. Em poucos meses, a plataforma acumulou mais de 30 mil downloads, 8.182 cadastros e mais de 4 mil anunciantes ativos. O valuation estimado do projeto é de R$ 8 milhões.

A entrada mais recente, e a que Tubarão descreve como a que mais lhe tira o sono, é uma operação de genética bovina, Nelore Tubarão.

Nelore Tubarão: empreendimento em gado de elite é avaliado em R$ 2 milhões. (Gustavo Tubarão / Divulgação)

Durante o 2º Leilão CTJ Premium, o influenciador adquiriu 33% da vaca Baliza 1 FIV CTJ, avaliada em R$ 2 milhões, em sociedade com o cantor Eduardo Costa e a Nelore JG. Adquiriu também 20 embriões de linhagens de elite para formação de plantel próprio.

A operação está distribuída entre duas propriedades rurais no Sul de Minas, uma sua, outra em sociedade com o pai, onde também há produção de café e de gado de corte.

A escolha não é aleatória. "Eu estudei muito sobre a Nelore, é uma raça que eu sou apaixonado desde criança. Entrar no gado de elite é uma coisa que você tem que entender muito, é bastante chato. Mas casa com as coisas que eu amo, o animal vai nascer na minha roça e não vai para o abate."

Tubarão cresceu no campo, aprendeu a tirar leite com o pai e acompanhou o manejo de gado de corte desde criança, mas diz que sempre criou apego pelos animais. O trabalho com genética de elite resolve essa tensão, já que os animais não vão para abate. "Eu vou poder chamar de meu, vou poder colocar até coleirinha", diz.

Os negócios de R$ 23 milhões

O primeiro negócio proprietário de Tubarão foi a Bendizê Moda Mineira, marca de vestuário construída a partir dos bordões e referências culturais que consolidaram sua identidade digital. As peças carregam expressões e costumes do interior, e encontraram um público que raramente se vê representado pelas grandes marcas nacionais.

Só em 2025, a empresa atingiu R$ 11 milhões em faturamento.

No mesmo ano, nasceu também a Delícias da Vó Creuza, linha de pão de queijo criada em parceria com a Ideal Pan a partir da receita da avó do influenciador.

A vó Creuza é figura recorrente nos vídeos de Tubarão há anos, portanto, o produto já existia no imaginário dos seguidores antes de chegar às prateleiras. O modelo de negócio funciona como licenciamento, a Ideal Pan opera a produção, enquanto a marca pertence a Tubarão.

Em um ano de operação, o faturamento bruto chegou a R$ 11,9 milhões, com distribuição em Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e partes de Goiás e do interior de São Paulo.

No vestuário, Tubarão prepara o lançamento de uma nova linha da Bendizê, com calças e camisetas voltadas ao uso no campo. O objetivo declarado de ampliar o alcance para além do público mineiro, assim como ele conseguiu fazer com seu conteúdo digital.

Em publicidade, o influenciador mantém contratos fixos com Sicoob e Volkswagen, além de parcerias pontuais com outras marcas. A curadoria é criteriosa, segundo Gazzola. O empresário afirma que as campanhas mais bem-sucedidas são as que partem de uma conexão autêntica com o conteúdo que Tubarão já faz.

"Por mais que a gente fure bolhas, é sempre com essa identidade. Por exemplo, a gente faz publicidade para Volkswagen na área de caminhonetes, o Gustavo é embaixador do Circuito Sertanejo, que transmite na Globo. Nunca é um produto que não tenha como a gente casar com a linguagem dele", explica o empresário.

A ascenção de Gustavo Tubarão

Atualmente, o influenciador tem 13 milhões de seguidores distribuídos entre TikTok, Instagram, Facebook e Kwai, mas nem sempre sua empreitada digital teve sucesso.

"Comecei a gravar no YouTube em 2017, só que nunca deu certo porque eu não conseguia ser eu. Eu imitava o Cocielo, imitava o Lucas Inutilismo. Até imitava um sotaque que não era meu porque eu não tinha referência de um caipira na internet", conta.

Em 2020, Tubarão tinha acumulado 10 mil inscritos no YouTube após três anos de tentativa. Foi durante a pandemia quando decidiu migrar para o TikTok e produzir conteúdo mais orgânico, como suas visitas à avó, consertos no carro velho e a vida na roça. "Eu comecei a mostrar eu de verdade e os vídeos foram fluindo de forma natural."

O sotaque mineiro, antes motivo de insegurança, virou marca registrada. O crescimento inicial veio do público da região, mas logo o extrapolou.

"Eu pensei que só quem é de Minas Gerais ia se identificar. Mas as pessoas do interior de outros estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Mato Grosso do Sul e Paraná, se identificaram", afirma. Na segunda metade de 2021, Tubarão já tinha alcance nacional. "Eu comecei a gravar vídeos porque era uma válvula de escape para fugir da depressão. Eu sei que trabalhando direito, fazendo os investimentos certos, consequentemente vai me render dinheiro — mas eu faço por amor mesmo."