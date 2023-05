EXAME SUPERAGRO: última chamada para evento presencial que reunirá nomes de peso em SP

Ainda estão abertas as inscrições para a 3ª edição do EXAME SUPERAGRO, evento que vai reunir as principais autoridades e lideranças do agronegócio brasileiro em São Paulo, na próxima terça, dia 30.

Serão seis painéis, somando mais de cinco horas de conteúdo, com temas como sustentabilidade, tecnologia aplicada à lavoura, as perspectivas para o setor do novo governo e panorama internacional, além da apresentação de uma pesquisa da McKinsey com mais de 5 mil agricultores em países como Brasil, China e Argentina para entender quais são suas expectativas para o futuro.

Quem estará no EXAME SUPERAGRO?

Estarão presentes autoridades de governo como secretário de agricultura de Goiás, Pedro Leonardo de Paula Rezende, o secretário de agricultura do Paraná, Norberto Anacleto Ortigara, o deputado federal (Cidadania-SP) e presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, Arnaldo Jardim, além do deputado Tião Medeiros (Cidadania-SP), que preside a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara.

Também marcam presença grandes nomes do mercado, como Luciana Dalmagro, a “rainha do frango”, diretora de avicultura da Fazenda Alta Conquista, referência no setor; Sheila Albuquerque, CEO da AgroGalaxy e Ricardo Santin, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).

EXAME SUPERAGRO

Quando: 30 de maio

Onde: Casa Traffô, Vila Olímpia, zona sul de São Paulo Horário: a partir das 8h, também com transmissão online Clique aqui para saber mais