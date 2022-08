Empresa do Paraná faz parceria com gigante europeu de fármacos

A paranaense Agronutri, de nutrição e saúde animal, fechou uma parceria com a farmacêutica espanhola Farm Faes — a empresa obteve um faturamento equivalente a mais de US$ 450 milhões em 2021. O objetivo do acordo, que prevê investimentos da ordem de R$ 10 milhões ao longo de três anos, é proporcionar à Agronutri um marketshare de 20% no Brasil por meio da comercialização de produtos como alimentos bioativos, livres de substâncias prejudiciais à saúde dos animais.

“Vamos ter soluções nutricionais para contribuir com o manejo de plantéis sem o uso de antibióticos, com fórmulas que atendem às exigências do mercado europeu”, diz Fábio Ebrahim, diretor a Agronutri. Os produtos não têm óxido de zinco, banido pela Agência Europeia de Medicamentos em junho deste ano. Focada no mercado de suínos, da Agronutri deve ter um faturamento de R$ 40 milhões no ano que vem. Em 2024, a receita deve passar para R$ 100 milhões, segundo a empresa.

