Em viagem à Coreia do Sul, Lula ainda não destrava acordo para carne bovina

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente da Coreia do Sul, Lee Jae Myung (JEON HEON-KYUN / POOL/AFP)
Redação Exame
Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 11h58.
Após mais de 15 anos tentando abrir o mercado da Coreia do Sul para a carne bovina brasileira, o governo terá que esperar mais um pouco.
A expectativa era de que o tema avançasse durante a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao país, nesta segunda-feira, 23, mas ainda não há garantias nem prazos definidos.
Apesar disso, o governo afirma estar confiante de que a abertura ocorrerá em breve. Os sul-coreanos se comprometeram a enviar uma missão ao Brasil para realizar auditoria sanitária — etapa considerada decisiva para a liberação das exportações.
O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que se reuniu com autoridades locais em Seul, afirmou que o compromisso de auditoria foi formalizado em documento.
"O compromisso deles em fazer a auditoria da carne brasileira ficou firmado em documento. Na hora que fizerem auditoria irão abrir o mercado, porque eu tenho certeza de que eles encontrarão lá qualidade sanitária nos melhores padrões mundiais", disse Fávaro ao Globo, sem detalhar quando ocorrerá a missão nem estimar o volume potencial de exportação.
O consumo anual de carne bovina na Coreia do Sul é estimado em cerca de 600 mil toneladas, um dos mais altos da Ásia.
O desfecho indefinido trouxe um tom de anticlímax à viagem presidencial. Pela manhã, durante visita à Casa Azul, o palácio presidencial sul-coreano, a abertura era considerada praticamente certa.
O tema esteve entre as prioridades da agenda de Lula. Ao lado do presidente sul-coreano, Lee Jae Myung, ele afirmou ter solicitado a conclusão dos procedimentos sanitários para beneficiar os consumidores coreanos.
Mais tarde, em fórum empresarial entre os dois países, voltou ao assunto em tom bem-humorado.
"Quando o povo da Coreia quiser ter acesso à proteína, não se preocupe que o Brasil estará pronto para atender à demanda. E mais ainda, vocês correm o risco de, se comprar carne dos EUA, estarem comprando carne brasileira", disse, ao mencionar a revenda do produto à Ásia por comerciantes americanos.
O mercado sul-coreano é um dos quatro na Ásia que o governo brasileiro considera fechado por uma barreira política imposta sob pressão dos Estados Unidos. Japão, Vietnã, Turquia e Coreia do Sul integram essa lista. A abertura dos três primeiros está encaminhada.
Atualmente, quase metade das importações de carne bovina feitas pela Coreia do Sul vem dos Estados Unidos. Já o Brasil responde por 85% do frango importado pelo país.
Para Eddie Park, diretor-gerente da Highland Foods, uma das maiores importadoras de frango brasileiro, a abertura depende de maior aproximação entre os governos.
"Já estive no Brasil, vi as fábricas de processamento e elas são excelentes. O problema é que muita gente na Coreia não sabe disso", afirmou. "Sei também que o Brasil é um pouco sensível às tarifas para, digamos, eletrônicos vindos da Coreia, ou até mesmo carros, automóveis. Então, é uma via de mão dupla."
Apesar da indefinição sobre a carne bovina, Brasil e Coreia do Sul assinaram uma série de acordos, entre eles:
*Com informações do Globo