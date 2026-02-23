Em viagem à Coreia do Sul, Lula ainda não destrava acordo para carne bovina

Após mais de 15 anos tentando abrir o mercado da Coreia do Sul para a carne bovina brasileira, o governo terá que esperar mais um pouco.

A expectativa era de que o tema avançasse durante a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao país, nesta segunda-feira, 23, mas ainda não há garantias nem prazos definidos.

Apesar disso, o governo afirma estar confiante de que a abertura ocorrerá em breve. Os sul-coreanos se comprometeram a enviar uma missão ao Brasil para realizar auditoria sanitária — etapa considerada decisiva para a liberação das exportações.

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que se reuniu com autoridades locais em Seul, afirmou que o compromisso de auditoria foi formalizado em documento.

"O compromisso deles em fazer a auditoria da carne brasileira ficou firmado em documento. Na hora que fizerem auditoria irão abrir o mercado, porque eu tenho certeza de que eles encontrarão lá qualidade sanitária nos melhores padrões mundiais", disse Fávaro ao Globo, sem detalhar quando ocorrerá a missão nem estimar o volume potencial de exportação.

O consumo anual de carne bovina na Coreia do Sul é estimado em cerca de 600 mil toneladas, um dos mais altos da Ásia.

Expectativa frustrada em Seul

O desfecho indefinido trouxe um tom de anticlímax à viagem presidencial. Pela manhã, durante visita à Casa Azul, o palácio presidencial sul-coreano, a abertura era considerada praticamente certa.

O tema esteve entre as prioridades da agenda de Lula. Ao lado do presidente sul-coreano, Lee Jae Myung, ele afirmou ter solicitado a conclusão dos procedimentos sanitários para beneficiar os consumidores coreanos.

Mais tarde, em fórum empresarial entre os dois países, voltou ao assunto em tom bem-humorado.

"Quando o povo da Coreia quiser ter acesso à proteína, não se preocupe que o Brasil estará pronto para atender à demanda. E mais ainda, vocês correm o risco de, se comprar carne dos EUA, estarem comprando carne brasileira", disse, ao mencionar a revenda do produto à Ásia por comerciantes americanos.

Disputa com os EUA

O mercado sul-coreano é um dos quatro na Ásia que o governo brasileiro considera fechado por uma barreira política imposta sob pressão dos Estados Unidos. Japão, Vietnã, Turquia e Coreia do Sul integram essa lista. A abertura dos três primeiros está encaminhada.

Atualmente, quase metade das importações de carne bovina feitas pela Coreia do Sul vem dos Estados Unidos. Já o Brasil responde por 85% do frango importado pelo país.

Para Eddie Park, diretor-gerente da Highland Foods, uma das maiores importadoras de frango brasileiro, a abertura depende de maior aproximação entre os governos.

"Já estive no Brasil, vi as fábricas de processamento e elas são excelentes. O problema é que muita gente na Coreia não sabe disso", afirmou. "Sei também que o Brasil é um pouco sensível às tarifas para, digamos, eletrônicos vindos da Coreia, ou até mesmo carros, automóveis. Então, é uma via de mão dupla."

Acordos assinados durante a visita

Apesar da indefinição sobre a carne bovina, Brasil e Coreia do Sul assinaram uma série de acordos, entre eles:

Arranjo sobre Comércio e Integração Produtiva;

Memorando de entendimento entre os Ministérios da Fazenda dos dois países sobre diálogo econômico e financeiro;

Memorando de entendimento entre os Ministérios da Agricultura sobre cooperação no setor;

Acordo de cooperação envolvendo Anvisa, Ibama e autoridades sul-coreanas na área regulatória e rural;

Memorando sobre cooperação em saúde;

Acordo para cooperação em pequenas e médias empresas e empreendedorismo;

Memorando na área de Ciência e Tecnologia;

Cooperação regulatória em produtos relacionados à saúde;

Parceria entre a Embrapa e a Administração de Desenvolvimento Rural da Coreia;

Memorando de cooperação entre a Polícia Federal do Brasil e a Agência Nacional de Polícia da República da Coreia.

*Com informações do Globo