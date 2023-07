Em meio a bloqueio de importação por gripe aviária, Fávaro vai ao Japão

Depois de embarcar para a Ásia e cumprir agenda na Coreia do Sul, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, segue com a comitiva para Tóquio, no Japão. Na quinta-feira, 27, o principal assunto com autoridades japonesas será a gripe aviária e o embargo temporário para a importação dos produtos de frango provenientes dos estados do Espírito Santo e Santa Catarina.

"O protocolo de regionalização da Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP) e a demonstração do sistema de defesa sanitária brasileiro serão tratados especialmente com as autoridades japonesas", afirma o Mapa em nota.

Recuperação de pastagens

Além de falar sobre as exportações, os encontros também tratarão da promoção da produção sustentável do Brasil, com a possibilidade de investimentos na recuperação de pastagens degradadas.

O país tem atualmente cerca de 100 milhões de hectares de pastagens degradadas, sendo 35 milhões com degradação alta e cerca de 66 milhões de hectares com degradação intermediária.

Com a Embrapa e o BNDES, a pasta tem se debruçado sobre um projeto para a captação de financiamento para programas de recuperação destas áreas degradadas. Investidores internacionais podem aderir ao programa para financiá-lo.

Ainda na Coreia do Sul, em reunião no Banco de Exportação e Importação do país, o ministro Carlos Fávaro apresentou a proposta brasileira e como a prática pode contribuir para intensificar a produção de alimentos de forma sustentável.

Também está na agenda de Fávaro uma reunião com a Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA), parceira da Embrapa desde a década de 1970, na expansão do agronegócio para a região do Cerrado.

Ainda de acordo com o Mapa, a delegação do Mapa deixa o Japão no sábado, 29, e segue para a Arábia Saudita.