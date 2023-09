Do boi ao suplemento: JBS e Vitamine-se lançam primeiro colágeno com selo de origem

A Genu-in, subsidiária da JBS Novos Negócios, especializada em peptídeos de colágeno e gelatina, estabeleceu uma colaboração com a Vitamine-se, marca com três anos de atuação no comércio de suplementos nutricionais.

Focada no mercado B2B, a companhia ligada à JBS atua desde 2022 com a comercialização de colágeno e gelatina para indústrias alimentícias, farmacêuticas e nutracêuticas. Cláudia Yamana, diretora da Genu-in, diz que a atuação está ligada ao conceito de economia circular, ao utilizar subprodutos da cadeia bovina.

Leia também: Mercado plant-based cresce 42% no Brasil e mira romper barreira de R$ 1 bi

“A empresa é única do setor a ter o controle total da matéria-prima a contar das fazendas produtivas, o que garante a uniformidade, a eficácia e a qualidade do produto final, sendo esse o nosso grande diferencial de mercado”, ela afirma.

Comercializado com o selo da Genu-in, o colágeno é subproduto do boi, e integra o portfólio de Novos Negócios da companhia, que também considera couros, biodiesel, fertilizantes, entre outras possibilidades. A atuação segue a tese do Grupo JBS, que há anos amplia sua atuação com aves, suínos, bovinos e ovinos, além do mercado plant-based.

Colágeno no varejo

A Vitamine-se é uma empresa focada principalmente em vendas através do e-commerce, mas a marca também está presente em mais de 3.000 pontos de venda pelo país, com destaque para o varejo farmacêutico, em drogarias como Raia, Drogasil, Drogaria São Paulo, Pague Menos e também St. Marche e Empório Santa Maria.

Augusto Cruz Neto, CEO da Vitamine-se, afirma que o comsumidor demanda por alta qualidade atrelada à origem, por isso a parceria com a cadeia produtiva. "Esse monitoramento e controle da matéria-prima assegura transparência para o consumidor", diz.