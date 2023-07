Dia do Canadá: 10 curiosidades sobre a produção agropecuária de Alberta

Calgary, Canadá - Decorada de vermelho e branco, a cidade de Calgary respira o Dia do Canadá, comemorado neste sábado, 1º de julho. A data é um feriado nacional em homenagem à promulgação do Ato Constitucional assinado em 1º de julho de 1867, que uniu as três províncias coloniais: Canadá, Nova Escócia e Novo Brunswick. Assim, o território passou ser um único domínio dentro do Império Britânico, chamado Canadá.

Poucos dias antes do feriado, os comércios já estavam anunciando a data e funcionários desejando "happy Canada Day". Nessa região ocidental do país, no estado de Alberta, vários arranha-céus estão a poucos quilômetros de grandes extensões de terra. Neste período do ano, inclusive, é quando acontece um grande festival de rodeio, originado nas exposições agropecuárias de Calgary.

Os canadenses do lado 'western' têm orgulho em falar da produção rural, relevante para o abastecimento nacional. Com grande influência da forma de cultivo dos Estados Unidos, Calgary, Brooks e Odds são municípios de Alberta que conseguiram ampliar a produção agrícola e a pecuária graças à irrigação proveniente das águas da montanha.

Agropecuária em Alberta