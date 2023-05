Dia das Mães: Cooperativa Veiling Holambra espera vender 21 milhões de flores

O Dia das Mães é a data mais importante para o mercado das flores, envolvendo produtores, cooperativas e comércios. Após passar por margens muito apertadas durante os anos da pandemia, o setor mostra recuperação ano a ano e estima que em 2023 haja recorde na comercialização das flores.

Apenas na cooperativa Veiling Holambra, uma das mais expressivas da região, a expectativa de comercialização é de 21 milhões de unidades de flores para este Dia das Mães. O volume representa 5% a mais do que no ano passado, o que deve elevar o faturamento em 9%. A data em si equivale a cerca de 16% das vendas anuais da cooperativa.

“Estamos muito otimistas com esse Dia das Mães e planejamos ter uma data comemorativa de recordes”, afirma Jorge Possato, CEO da Cooperativa Veiling Holambra. De acordo com ele, muitos consumidores brasileiros optam por presentear as mães com flores de vaso e de corte, sendo uma tradição no país há anos. Por conta disso, a data concentra o maior volume de vendas anuais e é o dia mais esperado pelos produtores.

Enquanto a Veiling Holambra congrega cerca de 430 produtores, a Cooperflora reúne outros 100 trabalhadores cooperados.

No interior de São Paulo, Holambra é responsável por 70% das flores e plantas ornamentais comercializadas no país. De lá, saem flores nacionais, importadas, mudas para enxertia e ainda o fornecimento expressivo para as áreas de decoração e festas. A floricultura também movimenta o turismo na cidade e reúne milhares de visitantes anualmente para a Expoflora, a maior feira de flores da América Latina.

Variedade e agilidade

Mercado de flores, plantas ornamentais e acessórios para floricultura e decoração do Circuito das Flores, também na região de Holambra, o Ceaflor reúne 947 boxes de produtos diversos e atende o público no atacado e no varejo. A força tarefa para o Dia das Mães faz com que as lojas estejam abertas a partir das 4 horas da manhã, duas horas antes do horário habitual.

“Nossos produtores e comerciantes estão otimistas com o Dia das Mães, a data que, por ser sempre muito aquecida, representa o “Natal” do setor de flores e plantas ornamentais", diz Antonio Carlos Rodrigues, presidente do Ceaflor.

Segundo o Instituto Brasileiro de Floricultura (Ibraflor), o mercado também tem se dedicado a oferecer diferentes variedades de flores, inclusive com maior durabilidade. Para se ter uma ideia, estão disponíveis para a comercialização no Brasil mais de 3.500 variedades.

“O mercado de flores e plantas está cada vez mais diversificado e a qualidade das flores brasileiras está cada vez melhor. Hoje, encontramos flores para todos os gostos, bolsos e ocasiões”, diz Kees Schoenmaker, presidente do Instituto Brasileiro de Floricultura (Ibraflor).

Quem também se prepara para atender os consumidores é a empresa Giuliana Flores, o maior e-commerce de flores do Brasil. Clóvis Souza, fundador e CEO da empresa, diz que o número de pedidos deve variar entre 25 mil e 27 mil pedidos, crescimento entre 12% a 15% em relação a 2022.

Com uma logística estruturada para entregar os presentes em até 3 horas, a estratégia da Giuliana Flores também passa por parcerias comerciais com as empresas Sodiê Doces e Phooto. "Na segunda data mais importante para o varejo, queremos fazer a diferença, oferecendo possibilidades que vão muito além do convencional", ele diz.