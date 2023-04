Destinos rurais para locação viram febre no feriado do Dia do Trabalho na China

Dados divulgados pela plataforma de reservas Tujia mostram que, até 17 de abril, as reservas na plataforma para locação por temporada durante o feriado do Dia do Trabalho (de 29 de abril a 3 de maio) foram o dobro em comparação ao mesmo período em 2019, com um preço médio de 534 iuanes (cerca de US$ 77,6) por noite.

A província de Shandong lidera a lista dos destinos de viagem mais populares do país. Os dados mostram que o volume de reservas para o feriado na região aumentou três vezes em comparação ao mesmo período em 2019, com uma taxa média de pernoite ligeiramente abaixo da média nacional, de 522 iuanes.

A cidade de Zibo, na província de Shandong, viu um aumento de 12 vezes nas reservas em comparação a 2019, devido à “febre do churrasco” na cidade, que se tornou uma sensação da noite para o dia. “Todas as 17 acomodações para o feriado já estavam completamente reservadas há alguns dias”, disse Zhou Shuo, um proprietário da plataforma de reservas Tujia em Zibo.

Outras cidades na província de Shandong também tiveram um bom desempenho, com Qingdao superando os tradicionais pontos turísticos de Chengdu e Chongqing pela primeira vez para ocupar o primeiro lugar, e Weihai entrando no top 10.

Leia também: A China no desenvolvimento da indústria de sementes

Experiências autênticas e imersivas

Ainda de acordo com a plataforma Tujia, as hospedagens rurais representaram quase 40% do total de reservas durante o feriado, com os viajantes buscando experiências autênticas e imersivas.

Os destinos mais procurados para hospedagens rurais incluem cidades como Dali, Beijing, Xiamen, Lijiang, Suzhou, Qingdao, Xangai, Fuzhou, Hangzhou e Beihai, com altos volumes de reservas. Entre os hóspedes que optaram por hospedagens rurais, aqueles nascidos nas décadas de 1980 e 1990 são os principais, representando mais de 60% das reservas.

Os tipos de acomodação mais populares incluem lofts, guesthouses e vilas isoladas, proporcionando uma atmosfera única e aconchegante para os turistas. Além disso, atividades como colher frutas e vegetais locais, fazer artesanato e saborear a culinária local são as experiências mais populares oferecidas pelas hospedagens rurais em locação por temporada.

Destinos litorâneos

Além de Shandong, o feriado do Dia do Trabalho deste ano também registrou um aumento nas reservas para destinos litorâneos para lazer e férias. Dados da Tujia mostram que 10 cidades tiveram um aumento de quatro vezes nas reservasem comparação ao período anterior à pandemia, sendo oito delas localizadas à beira-mar. Weihai lidera o caminho com um aumento de 14,6 vezes nas reservas de locação por temporada, seguida por Rizhao, Fuzhou, Taizhou e Shantou.

Vale mencionar que a cidade antiga de Haitan, em Pingtan, na província de Fujian, que ficou famosa por sua maravilha natural das “lágrimas azuis”, ultrapassou Jiefangbei, em Chongqing, e Wuyi Square, em Changsha, para se tornar o segundo distrito comercial mais popular, perdendo apenas para a antiga cidade de Dali.

Mais de 90% das locações por temporada em Pingtan já foram reservadas, com os quartos com vista para o mar e as “lágrimas azuis” completamente lotadas.

Veja também: Varejo agro: O desafio das plataformas de relacionamento

Tradução: Mei Zhen Li

Fonte: The Paper