Depois do Carrefour, mais um grupo varejista francês anuncia boicote à carne do Mercosul

Na quarta-feira, 20, o presidente global da rede Carrefour, Alexandre Bompard, anunciou que não comprará carne proveniente dos países do Mercosul. A decisão foi comunicada em uma carta enviada a Arnaud Rousseau, presidente da Federação Nacional dos Sindicatos de Agricultores (FNSEA).

No documento, Bompard justificou a medida com base na “solidariedade com o mundo agrícola” e reafirmou o compromisso do Carrefour em não comercializar nenhuma proteína animal vinda de países membros do bloco, como Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai.

A decisão gerou repercussão internacional. Tanto o governo brasileiro quanto entidades do setor pecuário criticaram a medida, classificando-a como uma ação “protecionista”.

O Brasil argumenta que o boicote prejudica os esforços de negociação e reforça barreiras comerciais em um momento crucial para a aprovação do tratado entre Mercosul e UE.

Na avaliação de Fernando Iglesias, coordenador de Pecuária e Setor Carnes de SAFRAS & Mercado, os movimentos dos produtores franceses estão alinhados a uma estratégia de proteção ao mercado interno.

Na atual temporada, a União Europeia importou cerca de 90 mil toneladas de carne bovina em equivalente carcaça, um volume significativamente inferior ao adquirido por países como Egito, Chile, Estados Unidos e, principalmente, China.

O bloco, que atravessa um período de redução nos rebanhos de bovinos, suínos e aves, não é autossuficiente em produção de carne. A realidade, diz Iglesias, pode levar o bloco a retomar as compras em volumes expressivos do mercado sul-americano, especialmente do Brasil, nos próximos anos.

“Mesmo com exigências ambientais rigorosas, o Brasil é o único país com condições de atender às demandas europeias sem comprometer florestas. Contamos com 158 milhões de hectares de pastagens, o que nos permite expandir a produção de carne e grãos sem derrubar uma única árvore”, diz o especialista.