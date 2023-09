Demanda enfraquecida e desafios logísticos afetam exportação de trigo na safra 2023/24

Os contratos de trigo operam com preços mais baixos nas negociações da bolsa de Chicago (CBOT) nesta segunda-feira, 18, cujas cotações estão sendo pressionadas por um cenário de fraca demanda, preço do produto russo mais barato e reflexo às exportações dos Estados Unidos.

Por outro lado, a projeção de produção do Canadá abaixo do esperado é visto como um fator que contribua para a alta nos preços, assim como o corte na expectativa de exportações da União Europeia, por causa da competição com a Rússia.

Além deste contexto global, a safra de trigo 2023/24 no Brasil também deve ser impactada por causa de dificuldades logísticas no porto de Rio Grande, segundo recente relatório da StoneX.

De acordo com a consultoria, a projeção de exportação foi ajustada para 2,06 milhões de toneladas, queda em relação às 2,49 milhões estimadas no mês anterior.

A movimentação intensa de soja pelo mesmo porto levanta especulações sobre "uma janela de exportação de trigo mais curta até março, de forma atípica em comparação aos anos anteriores, que geralmente se estendia até maio", diz Jonathan Pinheiro, consultor em gerenciamento de riscos da StoneX.

Alerta ao clima

A distribuição desigual do volume de chuva previsto, concentrada na metade sul do Rio Grande do Sul, deve ter impacto limitado na produção total de trigo. No entanto, a consultoria adverte que chuvas persistentes, mesmo que em volumes menores em outras regiões, podem prejudicar as lavouras.

Ainda assim, a StoneX mantém sua estimativa de produção da safra brasileira de trigo em 11,19 milhões de toneladas para 2023/24.

“A situação poderá se alterar rapidamente, necessitando de atenção até o período inicial de colheita no Rio Grande do Sul, no início de outubro”, diz Jonathan Pinheiro, do grupo StoneX.