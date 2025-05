Cultivo de avocado vira alternativa para produtores de café e laranja no Paraná

O cultivo de café e laranja tem dado prejuízo a agricultores do norte do Paraná e muitos decidiram apostar no abacate hass, ou simplesmente avocado. A cultura virou opção de renda para os produtores, que destinam toda a colheita ao exterior.

A fruta, que tem casca grossa verde-escura e pesa entre 200 e 350 gramas — ou seja, menor do que o abacate tradicional —, adaptou-se bem ao clima da região. O aumento do cultivo tem o apoio do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-PR), que criou um projeto em que dá orientações sobre as exigências do mercado internacional.

— A cultura é interessante. Por ser um produto para exportação, tem um mercado bem maior do que as outras variedades de abacate — conta o produtor Edson Gudi, de Cornélio Procópio, que integra a Cooperativa dos Fruticultores de Nova América da Colina e região (Nova Citrus) e reúne 20 produtores de avocado da região.

O preço do avocado é entre 50% e 100% superior ao do abacate tropical, e a produção do hass foi de 80 toneladas na última safra, da qual participaram produtores de quatro municípios da região. A expectativa, segundo Gudi, é que a produção alcance 150 toneladas em 2027.